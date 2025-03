Τραμπ: Θα έχουμε πολύ σύντομα πλήρη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή, δήλωσε ότι πιστεύει ότι μια πλήρης κατάπαυση του πυρός για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι πιθανό να συμβεί «πολύ σύντομα».

«Θα έχουμε μια πλήρη κατάπαυση του πυρός πολύ σύντομα στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας», δήλωσε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι υπάρχει ένα συμβόλαιο που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση για τη διανομή εδαφών μεταξύ των δύο χωρών «καθώς μιλάμε».

«Θα έχουμε ένα συμβόλαιο, και το συμβόλαιο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση», είπε ο Τραμπ. «Το συμβόλαιο όσον αφορά στο μοίρασμα των εδαφών κ.λπ. κ.λπ. διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε».

Ο Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ηγέτη της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την εφαρμογή μερικής κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε ότι επιδιώκει επίμονα τον τερματισμό του πολέμου για να σταματήσουν οι δολοφονίες και να γλιτώσουν οι ΗΠΑ τα χρήματα που δαπανώνται για στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

