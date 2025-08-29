Τραμπ: Τερμάτισε την προστασία της Κάμαλα Χάρις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την προστασία της πρώην αντιπροέδρου και αντιπάλου των Δημοκρατικών στις εκλογές του 2024, Κάμαλα Χάρις, όπως δήλωσε την Παρασκευή ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Οι πρώην αντιπρόεδροι συνήθως λαμβάνουν έξι μήνες προστασίας από τη Μυστική Υπηρεσία μετά την αποχώρησή τους από το αξίωμα.

Η προστασία της Χάρις παρατάθηκε σε ένα έτος, μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, από τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, πριν αποχωρήσει από το αξίωμα τον περασμένο Ιανουάριο, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η Χάρις τον Σεπτέμβριο πρόκειται να ξεκινήσει μια περιοδεία σε 15 πόλεις για το βιβλίο της «107 Ημέρες», σχετικά με την ανεπιτυχή προεδρική της υποψηφιότητα.

Η επιστολή προς τη Χάρις, με ημερομηνία Πέμπτη, αναφέρει ότι η λήξη της πρόσθετης ασφάλειας ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η Κίρστεν Άλεν, ανώτερη σύμβουλος της Χάρις, δήλωσε σε απάντηση στην κίνηση: «Η αντιπρόεδρος είναι ευγνώμων στη Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωσή της και την ακλόνητη δέσμευσή της στην ασφάλεια», είπε.

Η Χάρις έχασε τις προεδρικές εκλογές του 2024 από τον Τραμπ, αλλά δεν έχει αποκλείσει μια πιθανή υποψηφιότητα για την προεδρία το 2028 ενώ στις 30 Ιουλίου ανακοίνωσε ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτης της Καλιφόρνια το 2026.

Ο Τραμπ έχει επίσης τερματίσει την ομοσπονδιακή προστασία ασφαλείας για άλλους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που τον έχουν επικρίνει, όπως ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον. Τον Μάρτιο, τερμάτισε την προστασία για τα παιδιά του Μπάιντεν, Χάντερ Μπάιντεν και Άσλεϊ Μπάιντεν.