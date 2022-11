Τραμπ: Πώς θα χρηματοδοτήσει την καμπάνια του με εκατομμύρια από τις ενδιάμεσες

Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρόφησε πολιτικές δωρεές σε πρωτοφανή κλίμακα για έναν πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, αντλώντας τουλάχιστον 170 εκατομμύρια δολάρια ενόψει των φετινών ενδιάμεσων εκλογών.

Τώρα που ξεκίνησε μια νέα εκστρατεία για την υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικάνων, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα: πώς να χρησιμοποιήσει τα 69 εκατομμύρια δολάρια που η επιτροπή πολιτικής δράσης Save America δήλωσε ότι είχε στην τράπεζα στα τέλη Οκτωβρίου, τα οποία σύμφωνα με τους νόμους της προεκλογικής εκστρατείας μπορεί να χρησιμοποιήσει σε οποιονδήποτε υποψήφιο για την καμπάνια εκτός από τον εαυτό του.

Μια πρόσφατη συναλλαγή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων θα μπορούσε να δείξει πώς ο Τραμπ θα μπορούσε να παρακάμψει αυτόν τον περιορισμό.

Η Save America, την οποία ο Τραμπ δημιούργησε μετά τις εκλογές του 2020 για να χρηματοδοτήσει πολιτικούς συμμάχους, δέσμευσε 20 εκατομμύρια δολάρια στις 3 Οκτωβρίου στη Make America Great Again Inc, επίσης γνωστή ως MAGA Inc, μια ομάδα συγκέντρωσης κεφαλαίων συνδεδεμένη με τον Τραμπ που ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο και υποστήριξε υποψηφίους από τον πρώην ηγέτη στις ενδιάμεσες θητείες, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πολλοί ειδικοί στον εκλογικό νόμο των ΗΠΑ αναμένουν ότι η MAGA Inc θα δαπανήσει χρήματα για να στηρίξει την εκστρατεία του Τραμπ το 2024, την οποία ανακοίνωσε επίσημα χθες.

Εγγεγραμμένη ως Super PAC, η MAGA Inc επιτρέπεται να δαπανά απεριόριστα ποσά για την υποστήριξη των υποψηφίων, αλλά δεν επιτρέπεται να συντονίζει τις δαπάνες με τις καμπάνιες τους. Επειδή ο Τραμπ δεν είναι εγγεγραμμένος ως επικεφαλής της MAGA Inc, οι υπερασπιστές του θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι οι μελλοντικές δαπάνες της MAGA Inc έγιναν ανεξάρτητα, και ως εκ τούτου επιτρέπονταν βάσει της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας, δήλωσε ο Νταν Βάινερ, διευθυντής του Εκλογικού και Κυβερνητικού Προγράμματος του Brennan Center.

«Αυτό είναι μια γκρίζα ζώνη στον νόμο που μπορεί να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν», είπε ο Βάινερ, πρώην δικηγόρος στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή.

Από τις αρχές της προεκλογικής του εκστρατείας του 2016, κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του στον Λευκό Οίκο και έκτοτε, ο Τραμπ επιδεικνύει περιφρόνηση στουςκανόνες της αμερικανικής πολιτικής, κυρίως συνεχίζοντας τους ψευδείς ισχυρισμούς του ότι η ήττα του ήταν αποτέλεσμα απάτης.

Επικρίθηκε από ορισμένους Ρεπουμπλικάνους κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών, όταν το κόμμα τα πήγε λιγότερο καλά από ό,τι αναμενόταν, ότι κάποιες από τις επιθετικές καμπάνιες του για άντληση χρημάτων τα στέρησαν από τους υποψηφίους για το Κογκρέσο.

Η μεταφορά των 20 εκατομμυρίων δολαρίων έχει ήδη προκαλέσει νομικές ενέργειες.

Το Campaign Legal Center, ένας μη κομματικός κυβερνητικός φύλακας, ζήτησε τη Δευτέρα να ανοίξει έρευνα για την κίνηση των χρημάτων, υποστηρίζοντας ότι επειδή η MAGA Inc στελεχώνεται από νυν και πρώην βοηθούς του Τραμπ, «προφανώς προορίζεται να χρηματοδοτήσει υποστήριξη για την προεδρική υποψηφιότητα του Τραμπ το 2024».

Σύμφωνα με την καταγγελία, η Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή (FEC) θα πρέπει να απαγορεύσει στη Save America να πραγματοποιεί μελλοντικές μεταφορές στη MAGA Inc και «να αναζητήσει τις κατάλληλες κυρώσεις για οποιαδήποτε παραβίαση».

Η FEC είπε ότι δεν σχολιάζει τις διαφορές, ενώ ο εκπρόσωπος του Τραμπ, Τέιλορ Μπουντοβιτς, ο οποίος φέρεται να επιβλέπει επίσης τη MAGA Inc, δεν απάντησε στα αιτήματα για σχόλια.

Λίγοι νομικοί εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι η FEC θα σταθεί εμπόδιο στον Τραμπ.

Η εξαμελής επιτροπή της ρυθμιστικής αρχής κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών και η έναρξη έρευνας για τα οικονομικά του Τραμπ πιθανότατα θα απαιτούσε από έναν Ρεπουμπλικανό επίτροπο να συμπαραταχθεί με τους Δημοκρατικούς συναδέλφους.

Ωστόσο, η απόφαση του Τραμπ να ξεκινήσει την προεδρική του υποψηφιότητα σχεδόν δύο ολόκληρα χρόνια πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2024 θα μπορούσε να δώσει χρόνο στις ομάδες παρακολούθησης να χρησιμοποιήσουν τα δικαστήρια των ΗΠΑ για να πιέσουν περισσότερο για έλεγχο των οικονομικών της εκστρατείας του, δήλωσε ο Κένεθ Γκρος, πρώην επικεφαλής του τμήματος επιβολής της FEC.