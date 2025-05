Τραμπ: Πιστεύω πως ο Πούτιν θέλει ειρήνη - Έγινε κάποια πρόοδος από τη συνομιλία μας

Μετά από μια δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τη Δευτέρα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους μιλώντας στον Κήπο των Ρόδων στον Λευκό Οίκο ότι πιστεύει ότι ο Ρώσος ηγέτης επιθυμεί την ειρήνη με την Ουκρανία.

«Το πιστεύω», δήλωσε ο πρόεδρος στο CNN, όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ο Πούτιν θέλει την ειρήνη.

Ο πρόεδρος επανέλαβε «το πιστεύω», όταν άλλος δημοσιογράφος τον ρώτησε αν εμπιστεύεται τον Πούτιν.

«Νομίζω ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος από το τηλεφώνημα», είπε για να προσθέσει: «Είναι μια τρομερή κατάσταση που συμβαίνει εκεί πέρα - 5.000 νέοι άνθρωποι κάθε εβδομάδα σκοτώνονται, οπότε ελπίζω ότι κάναμε κάτι», είπε ο Τραμπ.

«Μιλήσαμε επίσης με τους επικεφαλής των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών και προσπαθούμε να κλείσουμε όλο αυτό το θέμα. Τι κρίμα που ξεκίνησε εξαρχής».

Νωρίτερα, σε ανάρτηση στην κοινωνική του πλατφόρμα Truth Social μετά το τηλεφώνημα, ο Τραμπ έγραψε: «Η Ρωσία και η Ουκρανία θα ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις προς την κατεύθυνση της κατάπαυσης του πυρός και, το πιο σημαντικό, του ΤΕΛΟΥΣ του πολέμου».

Υπέγραψε νομοσχέδιο για την προστασία θυμάτων από revenge porn και εικόνων ΑΙ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα ένα νομοσχέδιο που αυξάνει την προστασία των θυμάτων από βίντεο revenge porn και σεξουαλικών εικόνων που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο πρόεδρος ενθάρρυνε επίσης την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, η οποία άσκησε έντονες πιέσεις για το νομοσχέδιο, να το υπογράψει επίσης.

«Αυτός θα είναι ο πρώτος ομοσπονδιακός νόμος που θα καταπολεμήσει τη διανομή άσεμνων, φανταστικών εικόνων, που δημοσιεύονται χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, παίρνουν φρικτές εικόνες και υποθέτω ότι μερικές φορές ακόμη και φτιάχνουν τις εικόνες που δημοσιεύουν χωρίς συγκατάθεση ή οτιδήποτε άλλο», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ αστειεύτηκε ότι ο ίδιος είναι συχνός στόχος των παραποιημένων από τις εικόνες που φτιάχνονται από AI.

Ο νόμος, που ονομάζεται Take It Down Act, θα αυξήσει τη λογοδοσία για τις τεχνολογικές πλατφόρμες όπου μοιράζονται revenge porn και άσεμνες εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με Tεχνητή Nοημοσύνη και θα παρέχει στις αρχές επιβολής του νόμου σαφήνεια σχετικά με τον τρόπο δίωξης τέτοιων δραστηριοτήτων.

Προηγουμένως, ο ομοσπονδιακός νόμος απαγόρευε τη δημιουργία ή την κοινοποίηση ρεαλιστικών, παραγόμενων από Tεχνητή Nοημοσύνη παιδικών εικόνων, όμως οι νόμοι που προστάτευαν τα ενήλικα θύματα διέφεραν ανά πολιτεία και δεν υπήρχαν σε εθνικό επίπεδο.

Ο νόμος αποτελεί επίσης έναν από τους πρώτους νέους ομοσπονδιακούς νόμους των ΗΠΑ που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των πιθανών βλαβών από το περιεχόμενο που παράγεται από Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία.