Τραμπ: Παραδέχεται ότι είχε στην κατοχή του απόρρητα έγγραφα - Ηχητικό ντοκουμέντο

Ηχητικό απόσπασμα στο οποίο ακούγεται ο Ντόναλντ Τραμπ να συζητά και να παραδέχεται την κατοχή απόρρητων εγγράφων τον Ιούλιο του 2021 σε γκολφ κλαμπ στο Νιού Τζέρσεϊ, έφερε στη δημοσιότητα το CNN.

Η συζήτηση αυτή αποτελεί κρίσιμο τμήμα των αποδείξεων της δίωξης που έχει ασκηθεί στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ για τους χειρισμούς του όσον αφορά απόρρητες πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, η ηχογράφηση περιλαμβάνει νέες λεπτομέρειες από τη συζήτηση που αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την απαγγελία κατηγοριών του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ κατά του Τραμπ για τον κακό χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης μιας στιγμής κατά την οποία ο Τραμπ φαίνεται να δείχνει ότι κρατούσε ένα μυστικό έγγραφο του Πενταγώνου με σχέδια επίθεσης στο Ιράν.

"See as president I could have declassified it. Now I can't, you know, but this is still a secret."



"Now we have a problem," a staffer responds. pic.twitter.com/ftNqOTnfZn