Τραμπ: Οριστικό «όχι» σε δεύτερο ντιμπέιτ με την Κάμαλα Χάρις

Οριστικό φαίνεται να είναι το «όχι» του Ντόναλντ Τραμπ στο ενδεχόμενο δεύτερης τηλεμαχίας με την Κάμαλα Χάρις, ενόψει των εκλογών στις 5 Νοεμβρίου.

«Δεν θα υπάρξει ρεβάνς», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, σε ανάρτησή του, στο Truth Social, απορρίπτοντας έτσι προτάσεις των CNN και Fox News για διοργάνωση ντιμπέιτ μεταξύ των δύο υποψηφίων για την προεδρία των ΗΠΑ.

«Η Κάμαλα ξεκαθάρισε χθες ότι δεν θα έκανε κάτι διαφορετικό από τον Τζο Μπάιντεν, επομένως δεν υπάρχει τίποτα προς συζήτηση», ανέφερε ο Τραμπ.

JUST IN:



Trump declines the proposed FOX Debate.



There’s no need. We know where Trump stands, with the American people. pic.twitter.com/wl7sdxdZds