Τραμπ: Όποιος διαφωνεί μαζί μου δεν θα γίνει ποτέ πρόεδρος της Fed

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι επιθυμεί ο επόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια εάν οι αγορές έχουν καλή πορεία, προσθέτοντας ότι «όποιος διαφωνεί μαζί μου δεν θα γίνει ποτέ πρόεδρος της Fed».

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πάρει συνέντευξη από το στέλεχος της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Κρίστοφερ Γουόλερ, με τον Λευκό Οίκο να εξετάζει τον τελευταίο ως νέο διοικητή της Fed, όπως μετέδωσε η Wall Street Journal την Τρίτη.

Το δημοσίευμα πρόσθεσε πως ο Γουόλερ μπορεί να θεωρείται από πολλούς ως αουτσάιντερ για τη θέση, αλλά έχει την εύνοια των αγορών και του αμερικανικού χρηματιστηρίου.

Υπενθυμίζεται πως η θητεία του νυν επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, λήγει τον Μάιο του 2026 και θεωρείται δεδομένο πως δεν πρόκειται να είναι εκ νέου υποψήφιος.

Πολλά αμερικανικά media έχουν «δείξει» στο ότι φαβορί για την ηγεσία της Fed είναι ο νυν οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ.