Τραμπ: Οι Χριστιανοί αντιμετωπίζουν «υπαρξιακή απειλή» στη Νιγηρία - Η χώρα στη λίστα παρακολούθησης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο χριστιανισμός αντιμετωπίζει απειλή στη Νιγηρία και ότι προσθέτει τη χώρα της Δυτικής Αφρικής στη λίστα παρακολούθησης του υπουργείου Εξωτερικών.

«Ο χριστιανισμός αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή στη Νιγηρία. Χιλιάδες Χριστιανοί δολοφονούνται. Ριζοσπάστες ισλαμιστές είναι υπεύθυνοι για αυτή τη μαζική σφαγή», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Είπε ότι τοποθετεί τη Νιγηρία - την κορυφαία παραγωγό πετρελαίου και πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής - στη λίστα «Χωρών Ιδιαίτερης Ανησυχίας (Countries of Particular Concern)», δηλαδή στη λίστα των κρατών που, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εμπλέκονται σε παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας.

Στη λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Κίνα, η Μιανμάρ, η Βόρεια Κορέα, η Ρωσία και το Πακιστάν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Στέιτ Ντιπάρτεντ.

Ο Τραμπ είπε ότι ζητά από τους Αμερικανούς βουλευτές Riley Moore και Tom Cole, καθώς και από την Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, να εξετάσουν το ζήτημα και να του υποβάλουν σχετική αναφορά.

Ολόκληρο το κείμενο της ανάρτησης Τραμπ στο Truth Social:

Ο χριστιανισμός αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή στη Νιγηρία.

Χιλιάδες Χριστιανοί δολοφονούνται. Ριζοσπάστες ισλαμιστές είναι υπεύθυνοι για αυτή τη μαζική σφαγή.

Με την παρούσα καθιστώ τη Νιγηρία «ΧΩΡΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ (COUNTRY OF PARTICULAR CONCERN)» — αλλά αυτό είναι το ελάχιστο.

Όταν Χριστιανοί, ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, σφαγιάζονται όπως συμβαίνει στη Νιγηρία (3.100 έναντι 4.476 παγκοσμίως), πρέπει να γίνει κάτι!

Ζητώ από τον βουλευτή Riley Moore, μαζί με τον πρόεδρο Tom Cole και την Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, να εξετάσουν αμέσως το ζήτημα και να μου υποβάλουν έκθεση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να παραμένουν αδρανείς ενώ τέτοιες φρικαλεότητες λαμβάνουν χώρα στη Νιγηρία και σε πολλές άλλες χώρες.

Είμαστε έτοιμοι, πρόθυμοι και ικανοί να σώσουμε τον Μεγάλο Χριστιανικό πληθυσμό μας σε ολόκληρο τον κόσμο!

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ