Τραμπ: Ο Σόρος και ο γιος του πρέπει να διωχθούν για την υποστήριξή τους σε βίαιες διαδηλώσεις

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Τζορτζ Σόρος και του γιου του, κατηγορώντας τους ότι υποστηρίζουν βίαιες διαδηλώσεις και ότι έχουν συμβάλει σε «μεγάλη ζημιά» για τη χώρα.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Σόρος και οι «ριζοσπάστες συνεργάτες» του θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν κατηγορίες με βάση τον νόμο RICO (περί εγκληματικών οργανώσεων).

Παράλληλα, κατηγόρησε τον μεγαλοεπενδυτή και το περιβάλλον του πως προσπαθούν να «διαλύσουν την Αμερική», ενώ προειδοποίησε ότι «παρακολουθεί στενά» τις κινήσεις τους.

Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στη σκληρή ρητορική του Τραμπ που συχνά στοχοποιεί τον Σόρος, έναν από τους βασικούς χρηματοδότες προοδευτικών πρωτοβουλιών και οργανώσεων στη χώρα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντοναλντ Τραμπ:

«Ο Τζορτζ Σόρος και ο υπέροχος ριζοσπαστικός αριστερός γιος του θα πρέπει να κατηγορηθούν βάσει του νόμου RICO λόγω της υποστήριξής τους σε βίαιες διαμαρτυρίες και πολλά άλλα, σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτούς τους τρελούς να διαλύσουν την Αμερική, χωρίς να της δώσουν ποτέ την ευκαιρία να ''αναπνεύσει'' και να είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Ο Σόρος και η ομάδα των ψυχοπαθών του έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στη χώρα μας! Αυτό περιλαμβάνει και τους τρελούς φίλους του από τη Δυτική Ακτή. Προσέξτε, σας παρακολουθούμε! Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».