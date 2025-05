Τραμπ: Ο Πούτιν έχει κουραστεί - Ήθελε να τελειώσει τον πόλεμο σε μια εβδομάδα

«Κουρασμένο» από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τερματιστεί μόνο με τη δική του συμμετοχή και αν συναντηθούν.

Ειδικότερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, ο Τραμπ τόνισε ότι: «Αυτός (ο Πούτιν) βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ήθελε αυτή τη συνάντηση. Αλλά πάντα πίστευα ότι δεν θα μπορούσε να γίνει συνάντηση χωρίς εμένα. Υπάρχει πολύ μίσος και από τις δύο πλευρές. Έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Πούτιν. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Πρέπει να συναντηθούμε. Και πιστεύω ότι πιθανότατα θα το προγραμματίσουμε...».

«Ο Στιβ Γουίτκοφ έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Αλλά είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά (ο τερματισμός του πολέμου). Και είναι μια δουλειά που, δεδομένης της θέσης μου, νομίζω ότι είμαι ο μόνος που μπορεί να την κάνει. Και νομίζω ότι θα το κάνουμε γρήγορα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

