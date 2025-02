Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα πάρουν τον έλεγχο της Γάζας - Να φύγουν οι Παλαιστίνιοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη (05/02), πως θέλει οι ΗΠΑ να αποκτήσουν τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας μακροπρόθεσμα, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόταση που θα μπορούσε να αλλάξει την ιστορία κατά τον ισραηλινό πρωθυπουργό.

"The U.S. will take over the Gaza Strip" – President D. Trump pic.twitter.com/DzvAG3tZIf

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης την ιδέα οι κάτοικοι της Γάζας να πάνε να ζήσουν στην Ιορδανία ή στην Αίγυπτο, παρά την απόρριψη της ιδέας από το Αμάν, το Κάιρο και τους ίδιους τους Παλαιστίνιους.

«Οι ΗΠΑ θα πάρουν τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας και θα κάνουμε δουλειά μ’ αυτή», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου μετά τη «φανταστική» συνάντησή του με τον Νετανιάχου. Παρομοίασε για ακόμη μια φορά τον παλαιστινιακό θύλακο με «εργοτάξιο κατεδάφισης».

«Θα πάρουμε την ιδιοκτησία και θα αναλάβουμε την ευθύνη για την εξουδετέρωση όλων των επικίνδυνων βομβών που δεν έχουν εκραγεί και όλων των όπλων», συνέχισε τονίζοντας πως η κυβέρνησή του θα φροντίσει να «ισοπεδωθούν», θα «ξεφορτωθεί» τα κτίρια που «έχουν καταστραφεί» και να «αναπτυχθεί» ο παλαιστινιακός θύλακος.

Δεν επεκτάθηκε στο πώς σκοπεύει να το κάνει αυτό, μιλώντας για «μακροπρόθεσμο» σχέδιο. Διαβεβαίωσε πως άλλες χώρες στην περιοχή λατρεύουν την ιδέα, χωρίς να αναφερθεί σε κάποια ονομαστικά. Διαβεβαίωσε ακόμη πως το σχέδιο θα φέρει «σταθερότητα» στην περιοχή.

Δεν πρόκειται για απόφαση που πήρε «ελαφρά», ενώ φαντάστηκε ότι η Γάζα θα μετατραπεί στην «Κυανή Ακτή της Μέσης Ανατολής».

Εμφανώς ευτυχής που του δόθηκε η ευκαιρία να δείξει πόσο καλή είναι η σχέση τους, μολονότι οι δυο τους είχαν διαφωνίες στο παρελθόν, ο Νετανιάχου εξήρε τον Τραμπ, τον «καλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο», κατ’ αυτόν.

Και οι δυο άνδρες εξάλλου διαβεβαίωσαν πως η εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία είναι κάτι που επίκειται, θα γίνει.

Πηγή: AP Photo/Evan Vucci

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης, πως το σχέδιό του «θα δημιουργήσει χιλιάδες επί χιλιάδων θέσεων εργασίας» και «θα είναι κάτι για το οποίο η Μέση Ανατολή θα μπορεί να είναι περήφανη». Ερωτηθείς ποιος θα ζήσει εκεί, είπε πως θα γίνει σπίτι για ανθρώπους «από όλο τον κόσμο».

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την ιδέα «αντισυμβατική» και «φρέσκια».

Παρόλα αυτά, ούτε ο Αμερικανός πρόεδρος ούτε ο ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησαν στην ερώτηση με ποια νομική βάση θα γινόταν κάτι τέτοιο, που θα ανέτρεπε την πολιτική των ΗΠΑ όσον αφορά το Μεσανατολικό εδώ και δεκαετίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και καταδικαστικών δηλώσεων σε διεθνή κλίμακα με την πρότασή του «να καθαριστεί» και «να νοικοκυρευτεί» η Λωρίδα της Γάζας, που συνεπάγεται τη μετεγκατάσταση των κατοίκων της, «ενάμισι εκατομμυρίου» κατ’ αυτόν, σε «πιο ασφαλείς» και «πιθανόν πιο άνετες» περιοχές, όπως στην Ιορδανία ή στην Αίγυπτο - και οι δυο χώρες απέρριψαν κάθε τέτοιο ενδεχόμενο.

Νωρίτερα έκανε παρόμοια σχόλια, τονίζοντας πως οι Παλαιστίνιοι θα φύγουν οριστικά από τη Λωρίδα της Γάζας και θα πάνε σε «ωραία σπίτια» όπου θα μπορούν να είναι «ευτυχισμένοι και να μην δέχονται πυρά, να μη σκοτώνονται».

Η κυβέρνηση του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν είχε ταχθεί εναντίον του εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τον θύλακο.

Αψηφώντας τις αντιδράσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος αυξάνει την πίεση και διαβεβαιώνει πως εννοεί να δει την ιδέα - που δεν απέχει πολύ από της προθέσεις παρατάξεων της ισραηλινής άκρας δεξιάς - να υλοποιείται.

Υπενθυμίζεται πως την ερχόμενη Τρίτη (11/02), θα υποδεχθεί τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄ στον Λευκό Οίκο. Μίλησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι προ ημερών.

Η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου καταγράφτηκε σε κρίσιμη στιγμή, καθώς ξανάρχισαν οι λεπτές έμμεσες διαπραγματεύσεις για τη συνέχιση της εφαρμογής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός η οποία τέθηκε σε ισχύ τη 19η Ιανουαρίου.

Σημειώνεται ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που προσκλήθηκε στον Λευκό Οίκο μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία την 20ή Ιανουαρίου - τεκμήριο, αν χρειαζόταν κάποιο, του πόσο στενή είναι η σχέση των δυο χωρών.

Οι δυο ηγέτες ορκίστηκαν επίσης πως θα κάνουν το παν προκειμένου το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό οπλοστάσιο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να διαμηνύει πως θα ασκήσει «μέγιστη πίεση» στην Τεχεράνη.

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο ρωτήθηκε επίσης, από δημοσιογράφους αν του αξίζει να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης χάρη στις ειρηνευτικές του προσπάθειες στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν τυπικά... ταπεινός με την απάντησή του.

«Δεν θα μου δώσουν ποτέ Νόμπελ Ειρήνης», είπε.

Trump: They will never give me a Nobel Peace Prize. I deserve it, but they will never give it pic.twitter.com/6DxLRU5XvD