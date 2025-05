Τραμπ - Μακρόν: Έτοιμοι να δράσουμε αν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός 30 ημερών στην Ουκρανία

Αποφασιστική δράση είναι έτοιμοι να λάβουν Ευρωπαίοι και Αμερικανοί, σε περίπτωση που η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, συμφωνήσαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική τους επικοινωνία.

Η είδηση αυτή προήλθε μέσα από την ανάρτηση που έκανε ο Γάλλος πρόεδρος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, όπου τόνισε ότι είχε αρκετές τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε το βράδυ της Πέμπτης με Αμερικανό ομόλογό του.

Συγκεκριμένα, ο Μακρόν δήλωσε ότι : «Η Ουκρανία έχει ήδη εκφράσει την υποστήριξή της για μια τέτοια κατάπαυση του πυρός πριν από σχεδόν δύο μήνες. Τώρα περιμένω από τη Ρωσία να κάνει το ίδιο. Εάν αυτό δεν συμβεί, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε αποφασιστικά μαζί με όλους τους Ευρωπαίους και σε στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

I spoke several times last night with @POTUS.



I commend his strong call for an unconditional 30-day ceasefire, as did our British and Nordic partners earlier this morning.



We must all work towards this goal without delay, false pretenses, or dilatory tactics.…