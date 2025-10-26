Τραμπ και Σι θα «ολοκληρώσουν» τη συμφωνία για το TikTok την Πέμπτη, λέει ο Μπέσεντ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε συμφωνία για το TikTok, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, ο Μπέσεντ είχε ήδη αναφέρει τον προηγούμενο μήνα ότι οι δύο χώρες είχαν καταλήξει σε ένα «πλαίσιο συμφωνίας» κατά τις συζητήσεις στη Μαδρίτη, και στη συνέχεια ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για να διευκολύνει τη συναλλαγή.

Κατά την εμφάνισή του το πρωί της Κυριακής στο CBS, στο πρόγραμμα Face the Nation, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν καταλήξει σε «τελική συμφωνία για το TikTok».

«Καταλήξαμε σε συμφωνία στη Μαδρίτη, και πιστεύω ότι μέχρι σήμερα όλες οι λεπτομέρειες έχουν διευθετηθεί, και θα είναι στο χέρι των δύο ηγετών να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή την Πέμπτη στην Κορέα», είπε ο Μπέσεντ.

Αρνήθηκε να συζητήσει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, προσθέτοντας όμως: «Αρμοδιότητά μου ήταν να πετύχω την έγκριση των Κινέζων για τη συναλλαγή, και πιστεύω ότι το καταφέραμε με επιτυχία τις τελευταίες δύο ημέρες».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παρατείνει την προθεσμία ενός νόμου που απαιτεί από την ιδιοκτήτρια εταιρεία του TikTok, ByteDance, να πουλήσει την εφαρμογή ή να αντιμετωπίσει απαγόρευση στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους όρους του εκτελεστικού διατάγματος, οι δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ — συμπεριλαμβανομένου του αλγορίθμου προτάσεων, του πηγαίου κώδικα και της διαχείρισης περιεχομένου — θα τεθούν υπό τον έλεγχο νέου διοικητικού συμβουλίου, με την Oracle να αναλαμβάνει την ευθύνη για τις λειτουργίες ασφάλειας.

Στην νέα κοινοπραξία φέρονται ως επενδυτές η Oracle (υπό την ηγεσία του συμμάχου του Τραμπ, Λάρι Έλισον), η Fox Corp (ιδιοκτήτρια του Fox News), η Andreessen Horowitz και η Silver Lake Management, με τη συμμετοχή της Fox να φαίνεται ότι έχει επιβεβαιωθεί από τον Τραμπ.

Ο Μπέσεντ έκανε τα σημερινά σχόλια από την Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας, όπου οι κινεζικές και οι αμερικανικές ομάδες εμπορικών διαπραγματεύσεων ανακοίνωσαν ότι είχαν επίσης καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας σχετικά με τους δασμούς και άλλα εμπορικά ζητήματα.