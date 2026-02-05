Τραμπ: Το Ιράν διαπραγματεύεται γιατί «δεν θέλει να το χτυπήσουμε»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ρητορική κατά του Ιράν χρησιμοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ανέφερε ότι η Τεχεράνη προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ επειδή «δεν θέλει να τη χτυπήσουμε».

«Έχουμε έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται προς το Ιράν», επανέλαβε, μιλώντας στο National Prayer Breakfast στην Ουάσινγκτον.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ είπε ότι έβαλε τέλος στον πόλεμο στη Γάζα, υποστηρίζοντας πως έσωσε «εκατοντάδες χιλιάδες ζωές». «Πήραμε πίσω τον τελευταίο νεκρό όμηρο, και η Χαμάς μας βοήθησε να τον ανακτήσουμε. Ήταν ένα μεγάλο μήνυμα. Τώρα πρέπει να αφοπλιστούν. Κάποιοι λένε ότι δεν θα το κάνουν, αλλά συμφώνησαν να αφοπλιστούν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, ο Τραμπ εκθείασε τον αμερικανικό στρατό αναφέροντας: «Έχουμε τόσους πολλούς που θέλουν να μπουν στον στρατό. Έχουμε ένα στρατό όπου όλοι μοιάζουν με τον Τομ Κρουζ, αλλά είναι πιο ψηλοί».

Ως προσωπική του επιτυχία χαρακτήρισε και τη διεξαγωγή από τις ΗΠΑ των Ολυμπιακών Αγώνων το 2028 στο Λος Άντζελες αλλά και του Μουντιάλ το καλοκαίρι του 2026 που θα «φιλοξενηθεί» τόσο από τη χώρα του όσο και από τον Καναδά και το Μεξικό.

«Κατάφερα να έλθουν οι Ολυμπιακοί στις ΗΠΑ και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και πιθανόν δεν θα με καλούσαν, ήμουν πολύ θυμωμένος. Μετά “έστησαν” τις εκλογές και είπα “Επιστρέφω!”» δήλωσε.

Έπειτα ο Τραμπ υπερηφανεύτηκε ότι έχει κάνει «περισσότερα για τη θρησκεία από κάθε άλλο πρόεδρο. Αλήθεια δεν γνωρίζω πώς ένας πιστός μπορεί να ψηφίσει τους Δημοκρατικούς».

«Είπα: “Δεν πληρώ τα κριτήρια. Δεν θα πάω στον παράδεισο. Και η New York Times έγραψε σε πρωτοσέλιδο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί τη ζωή του και το νόημα της ζωής του. Όχι, απλά έκανα πλάκα!», σχολίασε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα αστεία που έκανε στο παρελθόν για το ότι δεν θα μπει στον Παράδεισο υπογραμμίζοντας πως: «Όταν είπα ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάω στον Παράδεισο, αστειευόμουν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε ακόμη: «Με όλα αυτά τα καλά που κάνω, μάλλον θα τα καταφέρω. Δεν είμαι ο τέλειος υποψήφιος, αλλά έκανα πάρα πολλά καλά για τέλειους ανθρώπους» πρόσθεσε.

Υποσχέθηκε εξάλλου «να αφιερώσουμε ξανά την Αμερική σαν Ένα Έθνος Κάτω από τον Θεό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμη εκτενώς στην πολιτική του για τη μετανάστευση, η οποία όπως είπε, έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στην απομάκρυνση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Φάνηκε και ανεκτικός με όσους τον κατηγορούν ότι είναι δικτάτορας: «Δεν είμαι δικτάτορας, αυτοί είναι. Αυτοί είναι σαν τη Γκεστάπο, συλλαμβάνουν ανθρώπους που που πηγαίνουν στην εκκλησία και τους φέρονται με άθλιο τρόπο».

Όσοι επιτίθενται σε Χριστιανούς, είπε σε άλλο σημείο «γνωρίζουν ότι θα τους επιτεθεί βίαια και ανελέητα ο πρόεδρος Τραμπ. Γνωρίζω ότι δεν είναι ωραίο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα».