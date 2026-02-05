Τραμπ: Το Ιράν διαπραγματεύεται γιατί «δεν θέλει να το χτυπήσουμε»
Τραμπ: Το Ιράν διαπραγματεύεται γιατί «δεν θέλει να το χτυπήσουμε»

05/02/2026 • 19:24
Ιδιαίτερα αιχμηρή ρητορική κατά του Ιράν χρησιμοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ανέφερε ότι η Τεχεράνη προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ επειδή «δεν θέλει να τη χτυπήσουμε».

«Έχουμε έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται προς το Ιράν», επανέλαβε, μιλώντας στο National Prayer Breakfast στην Ουάσινγκτον.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ είπε ότι έβαλε τέλος στον πόλεμο στη Γάζα, υποστηρίζοντας πως έσωσε «εκατοντάδες χιλιάδες ζωές». «Πήραμε πίσω τον τελευταίο νεκρό όμηρο, και η Χαμάς μας βοήθησε να τον ανακτήσουμε. Ήταν ένα μεγάλο μήνυμα. Τώρα πρέπει να αφοπλιστούν. Κάποιοι λένε ότι δεν θα το κάνουν, αλλά συμφώνησαν να αφοπλιστούν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, ο Τραμπ εκθείασε τον αμερικανικό στρατό αναφέροντας: «Έχουμε τόσους πολλούς που θέλουν να μπουν στον στρατό. Έχουμε ένα στρατό όπου όλοι μοιάζουν με τον Τομ Κρουζ, αλλά είναι πιο ψηλοί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμη εκτενώς στην πολιτική του για τη μετανάστευση, η οποία όπως είπε, έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στην απομάκρυνση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Φάνηκε και ανεκτικός με όσους τον κατηγορούν ότι είναι δικτάτορας: «Δεν είμαι δικτάτορας, αυτοί είναι. Αυτοί είναι σαν τη Γκεστάπο, συλλαμβάνουν ανθρώπους που που πηγαίνουν στην εκκλησία και τους φέρονται με άθλιο τρόπο».

Όσοι επιτίθενται σε Χριστιανούς, είπε σε άλλο σημείο «γνωρίζουν ότι θα τους επιτεθεί βίαια και ανελέητα ο πρόεδρος Τραμπ. Γνωρίζω ότι δεν είναι ωραίο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα».

