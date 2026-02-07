Τραμπ: Η συμφωνία Nexstar–Tegna θα πλήξει τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα των «fake news»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της ολοκλήρωσης της συμφωνίας Nexstar–Tegna, υποστηρίζοντας ότι θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό απέναντι σε αυτό που αποκάλεσε «εχθρό», δηλαδή τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ, τα οποία κατηγόρησε ότι διαδίδουν «fake news».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η υλοποίηση τέτοιων συμφωνιών θα συμβάλει στην «εξουδετέρωση των ψευδών ειδήσεων», καθώς, όπως υποστήριξε, θα αυξήσει τον ανταγωνισμό «σε υψηλότερο επίπεδο».

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι όσοι αντιτίθενται στη συμφωνία δεν αντιλαμβάνονται ακόμη τα οφέλη της, προσθέτοντας ότι «στο μέλλον θα το καταλάβουν».

«Ολοκληρώστε αυτή τη συμφωνία», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ενώ η συμφωνία Nexstar–Tegna βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων και ρυθμιστικών ελέγχων, με επικριτές να εκφράζουν ανησυχίες για τη συγκέντρωση ισχύος στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

«Χρειαζόμαστε περισσότερο ανταγωνισμό απέναντι στον ΕΧΘΡΟ, δηλαδή τα εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα των «fake news». Η υλοποίηση σωστών συμφωνιών, όπως αυτή της Nexstar–Tegna, θα βοηθήσει να πληγούν τα fake news, γιατί θα υπάρξει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, σε πιο υψηλό επίπεδο. Όσοι αντιτίθενται δεν κατανοούν πλήρως πόσο ωφέλιμη είναι αυτή η συμφωνία και για τους ίδιους, αλλά στο μέλλον θα το αντιληφθούν. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ! ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ντόναλντ Τραμπ».