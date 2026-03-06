«Η Κούβα θα πέσει πολύ σύντομα, θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο CNN, την ώρα που αναφερόταν στην επιτυχία του αμερικανικού στρατού κατά τη δεύτερη θητεία του.

«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, οπότε θα στείλω τον Μάρκο (Ρούμπιο) εκεί και θα δούμε πώς θα πάει. Είμαστε πραγματικά επικεντρωμένοι σε αυτό τώρα. Έχουμε πολύ χρόνο, αλλά η Κούβα είναι έτοιμη μετά από 50 χρόνια», πρόσθεσε.

President Trump told CNN that Cuba 'is going to fall pretty soon' in a phone interview touting US military success in his second term. https://t.co/zhUVmPefoD pic.twitter.com/2QboRMNmDg — CNN Breaking News (@cnnbrk) March 6, 2026

Μια μέρα νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε στο Λευκό Οίκο ότι είναι «ζήτημα χρόνου» πριν οι Αμερικανοκουβανοί μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Συνεχίζοντας, ο Τραμπ υποστήριξε ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις στη χώρα εδώ και δεκαετίες και ότι η κατάσταση έχει εξελιχθεί με τρόπο που, όπως είπε, συνδέεται με τη δική του πολιτική.

«Το παρακολουθώ εδώ και 50 χρόνια και τώρα έπεσε στα χέρια μου εξαιτίας μου, έχει καταρρεύσει, αλλά σε κάθε περίπτωση έπεσε στα χέρια μου. Και τα πηγαίνουμε πολύ καλά», ανέφερε.