Τραμπ: Η Ινδία θα μειώσει στο μηδέν τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα

Η Ινδία προσφέρθηκε να μειώσει, στο μηδέν, τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Χαρακτηρίζοντας τη σχέση των ΗΠΑ με την Ινδία «μονομερή», ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Τώρα προσφέρθηκαν να μειώσουν τους δασμούς τους στο μηδέν, αλλά είναι αργά. Έπρεπε να το είχαν κάνει πριν από χρόνια».

Σύμφωνα με το Reuters, η ινδική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε αμέσως στα σχόλια του Τραμπ, τα οποία ακολουθούν την εφαρμογή συνολικών δασμών ύψους 50% στα ινδικά προϊόντα.