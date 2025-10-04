Τραμπ: Η Χαμάς πρέπει να προχωρήσει γρήγορα - Δεν θα ανεχτώ καθυστερήσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι η Χαμάς πρέπει να προχωρήσει γρήγορα με το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, «αλλιώς όλα θα καταρρεύσουν».

«Δεν θα ανεχθώ καθυστερήσεις, που πολλοί νομίζουν ότι θα συμβούν, ούτε οποιοδήποτε αποτέλεσμα όπου η Γάζα θα αποτελεί ξανά απειλή. Ας το ολοκληρώσουμε, ΓΡΗΓΟΡΑ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Υπενθυμίζεται ότι ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή και ο γαμπρός του μεταβαίνουν στην Αίγυπτο προκειμένου να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες σχετικά με τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, αφού η Χαμάς αποδέχτηκε το αμερικανικό σχέδιο, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ θα πάνε στην Αίγυπτο, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, αντιπροσωπεία της Χαμάς αναμένεται επίσης να φτάσει στο Κάιρο το βράδυ του Σαββάτου, με τις διαπραγματεύσεις να ξεκινούν την Κυριακή, σύμφωνα με το σαουδαραβικό δίκτυο Al Arabiya.

Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι υπάρχει περιορισμένο χρονικό περιθώριο για την επίτευξη συμφωνίας, γεγονός που εξηγεί τη βιασύνη για την έναρξη των συνομιλιών. «Οδεύουμε προς μια δραματική εβδομάδα», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο δίκτυο N12.

Οι δύο πλευρές, αναφέρουν πληροφορίες, ετοιμάζουν χάρτες εκεχειρίας και απελευθέρωσης των ομήρων.

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο AFP ότι η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει έναν «ενδοπαλαιστινιακό διάλογο για την παλαιστινιακή ενότητα και το μέλλον της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας».

«Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις άμεσα για να οριστικοποιήσουμε όλα τα ζητήματα», πρόσθεσε ο ανώνυμος αξιωματούχος της Χαμάς.