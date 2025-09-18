Τραμπ για Στάρμερ: Διαφωνώ μαζί του σε θέματα μετανάστευσης και ενέργειας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι διαφωνεί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ σχετικά με τη μετανάστευση και την ενέργεια.

«Υποθέτω ότι διαφωνώ μαζί του σε δύο πράγματα - τη μετανάστευση, η οποία είναι πολύ δύσκολη για το Ηνωμένο Βασίλειο, πολύ δύσκολη, και την ενέργεια», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One, σύμφωνα με το Reuters.

Τραμπ σε Στάρμερ: Δεν είμαι υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε - και μάλιστα μπροστά στις κάμερες - τη διαφωνία του σχετικά με την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

O Κιρ Στάρμερ δήλωσε πως εκείνος και ο Ντόναλντ Τραμπ «συμφωνούν απόλυτα» στην ανάγκη ενός ισραηλινο-παλαιστινιακού ειρηνευτικού οδικού χάρτη, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκφράζει αμέσως τη διαφωνία του, λέγοντας πως δεν είναι σύμφωνος με χώρες που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος.

«Διαφωνώ με τον πρωθυπουργό σε αυτό, μία από τις λίγες διαφωνίες μας, στην πραγματικότητα», είπε ο Τραμπ.

Νωρίτερα, οι δυο τους συζήτησαν και το ενδεχόμενο να αυξηθεί η υποστήριξη στην άμυνα της Ουκρανίας και η πίεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Συζητήσαμε σήμερα πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε την άμυνά μας, να υποστηρίξουμε περαιτέρω την Ουκρανία και να αυξήσουμε αποφασιστικά την πίεση στον Πούτιν για να τον πείσουμε να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα διαρκέσει», δήλωσε ο Στάρμερ στους δημοσιογράφους.

Ανταλλαγή φιλοφρονήσεων ανάμεσα σε Στάρμερ και Τραμπ

Ισχυρή ήταν επίσης η δόση ανταλλαγής φιλοφρονήσεων κατά τη διάρκεια κοινή συνέντευξη Τύπου των Κιρ Στάρμερ και Ντόναλντ Τραμπ στο Τσέκερς στον απόηχο των μεγάλων τεχνολογικών και ενεργειακών deal, ύψους 205 δισ. δολαρίων, που συμφωνήθηκαν.

«Σκοπεύουμε να είμαστε πάντα ο ισχυρότερος, στενότερος και πιο έμπιστος επιχειρηματικός εταίρος του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι πολύ σημαντικό για εμάς, η σχέση είναι πολύ σημαντική», τόνισε ο Τραμπ χαρακτηρίζοντας τη σημερινή επενδυτική συμφωνία «ιστορική».

«Η σημερινή συμφωνία, με δισεκατομμύρια να ρέουν και στις δύο κατευθύνσεις του Ατλαντικού», είναι η μεγαλύτερη του είδους της στην βρετανική ιστορία μακράν», είπε ο Στάρμερ, προσθέτοντας ότι αυτή η συμφωνία σημαίνει επενδύσεις που αλλάζουν ζωές στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες θα κάνουν χιλιάδες εργαζόμενους να «βρεθούν σε καλύτερη θέση».

Ο Κιρ Στάρμερ, καθισμένος με τον Ντόναλντ Τραμπ στο πλευρό του, καλωσόρισε τους συγκεντρωμένους και είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ: «Είστε ανάμεσα σε φίλους... Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, υπάρχουν τόσα πολλά για να γιορτάσουμε στην ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε ότι οι ΗΠΑ είναι ο «μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος» του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Μαζί υποστηρίζουμε πάνω από 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και στις δύο οικονομίες», τόνισε.

«Έχουμε το καλό και το καλό των βρετανικών και αμερικανικών επιχειρήσεων στο πλευρό μας», συνέχισε, απευθυνόμενος στο κοινό που αποτελείται από επιχειρηματικούς ηγέτες.

Εν συνεχεία, τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ είναι κορυφαίοι σε τομείς όπως η τεχνολογία, τα χρηματοοικονομικά, η άμυνα και η ενέργεια.

«Απλώς κοιτάξτε τι επιτυγχάνουμε σήμερα μαζί», είπε. Η σημερινή συμφωνία, με δισεκατομμύρια να ρέουν «και στις δύο κατευθύνσεις του Ατλαντικού», είπε ο Στάρμερ, είναι η μεγαλύτερη του είδους της στην βρετανική ιστορία «από απόσταση αναπνοής».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι αυτή η συμφωνία σημαίνει επενδύσεις που αλλάζουν ζωές στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες θα κάνουν χιλιάδες εργαζόμενους να «βρεθούν σε καλύτερη θέση».

«Δείχνει τη δύναμη αυτής της συνεργασίας», είπε ο Στάρμερ σε όσους βρίσκονται στην αίθουσα.

Αναφερόμενος σε μια συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ για τους δασμούς τον Μάιο, τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «πέτυχε την καλύτερη συμφωνία» τότε, με τους «χαμηλότερους δασμούς στον κόσμο σε ζωτικούς τομείς».

«Ήταν μια δύσκολη διαπραγμάτευση, αλλά το κάναμε για κάποιο λόγο», είπε αποκαλώντας την «νίκη και για τις δύο πλευρές».

«Σε λίγο, ο πρόεδρος και εγώ θα υπογράψουμε την πρωτοποριακή νέα τεχνολογική μας συνεργασία - τη Συμφωνία Τεχνολογικής Ευημερίας. Είναι ένα σχέδιο για να κερδίσουμε μαζί αυτή τη νέα εποχή».

Τέλος, ο Στάρμερ είπε στους συγκεντρωμένους επιχειρηματικούς ηγέτες ότι έχουν επίσης καταλήξει σε συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια, η οποία, όπως λέει, θα παράγει ενέργεια για εκατομμύρια επιχειρήσεις.

Τόνισε δε ότι αυτό θα μειώσει τους λογαριασμούς και θα αυξήσει την ασφάλεια και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Τραμπ: Οι δεσμοί μεταξύ των χωρών μας είναι ανεκτίμητοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του, επαινώντας τον «άρρηκτο δεσμό» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου και μετά ευχαρίστησε τον Στάρμερ που τον καλωσόρισε σε «αυτό το όμορφο μέρος», καθώς και τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα για μια «φανταστική βραδιά».

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τους επιχειρηματικούς ηγέτες που παρευρέθηκαν σήμερα και σημείωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πρώτη χώρα που σύναψε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος.

«Οι δεσμοί μεταξύ των χωρών μας είναι ανεκτίμητοι», είπε. Η σχέση είναι μια «όμορφη κληρονομιά» και οι δύο κυβερνήσεις «κάνουν αυτούς τους δεσμούς πιο στενούς από ποτέ».

Ο Τραμπ είπε ότι «δεν υπάρχει πιο φυσική συνεργασία στον κόσμο» και ότι «ενισχύουν τις βιομηχανικές ικανότητες και των δύο χωρών μας, κάτι που είναι σημαντικό για την άμυνα».

Ο Τραμπ περιέγραψε την οικονομία της χώρας του ως «ενδεχομένως την ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ» και είπε ότι όλες οι εταιρείες θέλουν να βρίσκονται εκεί, ενώ έκλεισε λέγοντας ότι η «αγαπημένη φιλία» των ΗΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο δυναμώνει και ευχαρίστησε τον Στάρμερ για τη σκληρή εργασία του στη νέα τους συμφωνία, λέγοντας ότι είναι «τιμή» να αποτελεί μέρος της.

Επίσης, χαρακτήρισε τη δεύτερη κρατική επίσκεψή του ως «εξαιρετική τιμή», προσθέτοντας: «Οι δεσμοί μεταξύ των χωρών μας είναι ανεκτίμητοι».