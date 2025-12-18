Τραμπ για Ουκρανία: Πρέπει να κινηθεί γρήγορα - Κάθε φορά που αργούν πολύ, η Ρωσία αλλάζει γνώμη

Ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πίεση την Πέμπτη στην Ουκρανία να «κινηθεί γρήγορα» στις διαπραγματεύσεις επί του σχεδίου που έχει στόχο να βάλει τέλος στη σύγκρουση με τη Ρωσία, σύμφωνα με το Reuters.

Οι διαπραγματευτές «είναι κοντά στο να καταλήξουν κάπου, αλλά ελπίζω ότι η Ουκρανία θα κινηθεί γρήγορα. Κάθε φορά που αργούν πολύ, τότε η Ρωσία αλλάζει γνώμη», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Υπενθυμίζεται πως για το Σαββατοκύριακο έχουν προγραμματιστεί στο Μαϊάμι συνομιλίες στη Φλόριντα, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου.

Σύμφωνα πάντως με ρεπορτάζ του Politico, την Ουάσιγκτον θα αντιπροσωπεύσουν ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και τη Μόσχα ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου για οικονομικά ζητήματα Κίριλ Ντμίτριεφ.

Οι νέες συνομιλίες οργανώνονται αφού ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για «πρόοδο» στην προσπάθεια επίτευξης συμβιβασμού του Κιέβου και της Ουάσιγκτον για το περιεχόμενο σχεδίου που προτάθηκε στη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος, μετά τις συναντήσεις την Κυριακή και τη Δευτέρα Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων στο Βερολίνο. Ο κ. Ζελένσκι ωστόσο προειδοποίησε ταυτόχρονα πως η Ρωσία ετοιμάζεται για νέα «χρονιά πολέμου» το 2026.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν από την πλευρά του επανέλαβε την Τρίτη πως οι στόχοι της επίθεσης στην Ουκρανία «θα επιτευχθούν χωρίς αμφιβολία».

Οι λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου μετά τις τροποποιήσεις στις οποίες υποβλήθηκε στο Βερολίνο δεν είναι γνωστές. Το Κίεβο διαμαρτύρεται διότι το κείμενο προβλέπει εδαφικές παραχωρήσεις από την πλευρά του.