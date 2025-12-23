Τραμπ για Μαδούρο: Θα ήταν έξυπνο αν εγκατέλειπε την εξουσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε, χθες, Δευτέρα πως θα ήταν «έξυπνο» ο πρόεδρος της Βενεζουέλας να εγκαταλείψει την εξουσία, απευθύνοντας νέα προειδοποίηση, καθώς η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ κλιμακώνει ολοένα περισσότερο την πίεση στο Καράκας.



Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αν στόχος της κυβέρνησής του είναι να αναγκάσει τον σοσιαλιστή πρόεδρο της Βενεζουέλας να εγκαταλείψει την εξουσία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Σε αυτόν επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να φύγει. Θεωρώ πως θα ήταν έξυπνο από την πλευρά του».

«Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει, αυτό δεν θα μας ενοχλήσει. Αν θέλει να κάνει κάτι, αν παραστήσει τον νταή, θα είναι η τελευταία φορά που θα το κάνει αυτό», διεμήνυσε ακόμη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Φλόριντα.

Ο ρεπουμπλικάνος θύμισε πως οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει «γιγαντιαία αρμάδα» στην Καραϊβική, όπου πλέον βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου.

Ο Νικολάς Μαδούρο, σε ομιλία που εκφώνησε --χωρίς να είσαι σαφές αν ήταν ενήμερος για τις νέες δηλώσεις του ομολόγου του-- εκτίμησε από την πλευρά του πως ο κ. Τραμπ «θα τα πήγαινε καλύτερα (...) αν επικεντρωνόταν στα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα στη χώρα του», αντί της Βενεζουέλας.

Το Καράκας υποστηρίχθηκε νωρίτερα χθες για ακόμη μια φορά από τη Μόσχα, την παραμονή της σημερινής συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα είναι αφιερωμένη στην κρίση με την Ουάσιγκτον.

«Πρέπει να φύγει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες κατηγορίες που έχει κάνει επανειλημμένα σε βάρος της Βενεζουέλας. Έκανε «φρικτά πράγματα στις ΗΠΑ», υποστήριξε, «στέλνοντας εγκληματίες, φυλακισμένους, λαθρέμπορους ναρκωτικών, ψυχικά άρρωστους, ανίκανους».

Από την πλευρά του ο Νικολάς Μαδούρο σχολίασε πως «δεν είναι δυνατόν» ο αμερικανός πρόεδρος να «αφιερώνει το 70% των ομιλιών και των δηλώσεών του, του χρόνου του, στη Βενεζουέλα».

«Και οι ΗΠΑ; Κι οι φτωχές ΗΠΑ, που έχουν ανάγκη στέγη και δουλειές; Ας ασχοληθεί κάποιος με αυτή τη χώρα!», πρόσθεσε δηκτικά.

Ήδη πριν από τον πρόεδρο Τραμπ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας της κυβέρνησής του Κρίστι Νόεμ έκρινε πως ο σοσιαλιστής ηγέτης της χώρας της Λατινικής Αμερικής «πρέπει να φύγει», να εγκαταλείψει την εξουσία και την επικράτεια.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ανακοίνωσε πρόσφατα την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στη Βενεζουέλα που έχει στο στόχαστρο δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις. Έχουν γίνει δυο συλλήψεις και κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων που η Ουάσιγκτον ερίζει πως μετέφεραν παράνομα πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Τρίτο καταδιώχθηκε προχθές Κυριακή, χωρίς να κατασχεθεί.

Οι ΗΠΑ διεξάγουν εξάλλου από τις αρχές Σεπτεμβρίου αεροπορικά πλήγματα εναντίον σκαφών που κατ’ αυτές μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό. Ακόμη ένα πλήγμα αυτής της φύσης χθες σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό στοίχισε τη ζωή σε έναν υποτιθέμενο «ναρκωτρομοκράτη», ανακοίνωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, αυξάνοντας σε τουλάχιστον 105 νεκρούς τον απολογισμό των θυμάτων των επιχειρήσεων αυτής της φύσης, η νομιμότητα των οποίων αμφισβητείται από ειδικούς και τον ΟΗΕ.

Ρωσική υποστήριξη

Επίσης χθες ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Ιβάν Χιλ, ανακοίνωσε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από τον ομόλογό του της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, διαβεβαιώνοντας πως συζήτησαν για τις «επιθέσεις και τις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», πιο συγκεκριμένα «τις επιθέσεις εναντίον πλοίων, τις εξωδικαστικές εκτελέσεις και τις παράνομες ενέργειες πειρατείας που διαπράττονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Η Μόσχα από την πλευρά της δημοσιοποίησε ανακοίνωση αναφέροντας ότι «οι υπουργοί εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την κλιμάκωση των ενεργειών της Ουάσιγκτον (...) Η ρωσική πλευρά επαναβεβαίωσε τη Βενεζουέλα για την απόλυτη υποστήριξη και αλληλεγγύη της».

Ο Νικολάς Μαδούρο είναι πιστός σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν. Τον είχε υποστηρίξει τις πρώτες μέρες της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σε επιστολή του στα άλλα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο κ. Μαδούρο καταγγέλλει την «κρατική πειρατεία» των ΗΠΑ, στην οποία βλέπει «άμεση απειλή για τη διεθνή νομική τάξη και την παγκόσμια ασφάλεια».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγορεί τη Βενεζουέλα πως χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο, το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν της, για να χρηματοδοτεί «τη ναρκωτρομοκρατία, την εμπορία ανθρώπων, φόνους και απαγωγές».

Το Καράκας απορρίπτει πως έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών, όπως ερίζει ο ρεπουμπλικάνος, κατηγορεί την Ουάσιγκτον πως πραγματικό σκοπό έχει να ανατρέψει τον κ. Μαδούρο και να ιδιοποιηθεί τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας, που κατά εκτιμήσεις είναι τα μεγαλύτερα στον πλανήτη.