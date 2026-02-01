Ισορροπία τρόμου

«(Το Ιράν) μας μιλάει και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλιώς θα δούμε τι θα συμβεί... Έχουμε έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται προς τα εκεί», δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, διατηρώντας όμως στο προσκήνιο την απειλή επίθεσης.

«Διαπραγματεύονται», πρόσθεσε.

«Σε αντίθεση με την υπερβολή του τεχνητού πολέμου των μέσων ενημέρωσης, οι διαρθρωτικές ρυθμίσεις για τις διαπραγματεύσεις προχωρούν», δήλωσε ο Αλί Λαριτζάνι, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν μια μέρα μετά την ανακοίνωση του Κρεμλίνου ότι πραγματοποίησε συνομιλίες στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζέσκιαν δήλωσε το Σάββατο ότι μια ευρύτερη σύγκρουση θα έβλαπτε τόσο το Ιράν όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν επιδίωξε ποτέ, και σε καμία περίπτωση δεν επιδιώκει, πόλεμο και είναι πεπεισμένη ότι ένας πόλεμος δεν θα ήταν προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε της περιοχής», δήλωσε σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.

Φόβοι για σύγκρουση

Η άφιξη του αμερικανικού στόλου έχει προκαλέσει φόβους για άμεση σύγκρουση με το Ιράν, το οποίο έχει προειδοποιήσει ότι θα ανταποκριθεί με πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων, πλοίων και συμμάχων — ιδίως του Ισραήλ — σε περίπτωση επίθεσης.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι πιστεύει ότι το Ιράν θα συνάψει συμφωνία για τα πυρηνικά και πυραυλικά του προγράμματα, αντί να αντιμετωπίσει αμερικανική στρατιωτική δράση.

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού Αμίρ Χατάμι προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην προχωρήσουν σε επίθεση, δηλώνοντας ότι οι δυνάμεις του είναι «σε πλήρη αμυντική και στρατιωτική ετοιμότητα».

«Εάν ο εχθρός κάνει ένα λάθος, χωρίς αμφιβολία θα θέσει σε κίνδυνο τη δική του ασφάλεια, την ασφάλεια της περιοχής και την ασφάλεια του σιωνιστικού καθεστώτος», δήλωσε ο Χατάμι, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η πυρηνική τεχνολογία και η εμπειρογνωμοσύνη του Ιράν «δεν μπορούν να εξαλειφθούν», πρόσθεσε.

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη για πυρηνικές συνομιλίες, εάν οι πύραυλοι και οι αμυντικές της δυνατότητες δεν περιλαμβάνονται στην ατζέντα.

«Η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, όχι το Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Σάββατο, ότι η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, αντί να αγοράζει πετρέλαιο από το Ιράν.

"Έχουμε ήδη κάνει αυτήν τη συμφωνία, το περίγραμμα της συμφωνίας", δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροπλάνο Air Force One ενώ μετέβαινε στη Φλόριντα από την Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι η Κίνα είναι επίσης ευπρόσδεκτη να κάνει συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αγορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.