Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ δήλωσε σήμερα, έχοντας στο πλευρό του τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, πως ελπίζει πως θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα «πολύ σύντομα».

Επανέλαβε, επίσης, πως η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, λίγο αφού η τρομοκρατική οργάνωση δήλωσε πως δεν θα παραδώσει τα όπλα της.

«Πρέπει να υπάρξει αφοπλισμός της Χαμάς», επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο ίδιος επισήμανε πως «κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψει η σορός του τελευταίου ομήρου». Σύμφωνα με τον Τραμπ, η ανοικοδόμηση της Γάζας θα ξεκινήσει σύντομα.

Ο Νετανιάχου έφθασε σήμερα λίγο πριν από τις 13.30 τοπική ώρα στο Μαρ α Λάγκο, την κατοικία του Αμερικανού προέδρου στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για την πέμπτη συνάντηση στις ΗΠΑ, μεταξύ των δύο ανδρών, στενών συμμάχων, μετά την επιστροφή στον Λευκό Οίκο του Τραμπ πριν από σχεδόν έναν χρόνο.