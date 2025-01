Παρέμβαση, μέσω βίντεο, έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που διεξάγεται στο Νταβός της Ελβετίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εξέφρασε την πρόθεσή του να κάνει τις ΗΠΑ οικονομική υπερδύναμη, ενώ τόνισε πως οι προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία βρίκονται σε εξέλιξη.

Ζήτησε επίσης από τον ΟΠΕΚ να μειώσει τις τιμές των καυσίμων (καθώς, όπως είπε, έτσι θα τερματιστεί η σύρραξη στα ουκρανικά εδάφη) και από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ τους. Παράλληλα, ζήτησε από επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο να μεταφέρουν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ και να ωφεληθούν από «τους χαμηλότερους φόρους σε όλο τον κόσμο».

«Το μήνυμά μου σε όλες τις επιχειρήσεις στον πλανήτη είναι απλό: Ελάτε να παράγετε τα προϊόντα σας στην Αμερική και θα απολαύσετε ορισμένους από τους χαμηλότερους φόρους στον κόσμο. Αλλά αν δεν κάνετε την παραγωγή στις ΗΠΑ, που είναι δικαίωμά σας, τότε, πολύ απλά, θα πρέπει να πληρώσετε τελωνειακούς δασμούς», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως θα μετατρέψει τη χώρα του σε «παγκόσμια πρωτεύουσα της τεχνητής νοημοσύνης και της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων».

🇺🇸 JUST IN: President Donald Trump at Davos said he will make the United States the “World Capital of Artificial Intelligence and Crypto.” pic.twitter.com/geGrm3AguB

Σε σχέση με το «σαρωτικό» του ξεκίνημα στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως «αυτό που έζησε ο κόσμος τις τελευταίες 72 ώρες δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια επανάσταση της κοινής λογικής. Η χώρα μας θα είναι σύντομα ισχυρότερη, πλουσιότερη και πιο ενωμένη από ποτέ, και ολόκληρος ο πλανήτης θα είναι πιο ειρηνικός και ευημερών ως αποτέλεσμα αυτής της απίστευτης δυναμικής».

President Donald Trump speaking virtually to Davos: "What the world has witnessed in the past 72 hours is nothing less than a revolution of common sense." pic.twitter.com/jCSaqqbDZP