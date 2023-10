Τραμπ: Εκτός της λίστας του Forbes με τους 400 πλουσιότερους στις ΗΠΑ - Πώς έχασε τη θέση του

Εκτός της λίστας Forbes 400 με τους πλουσιότερους ανθρώπους στις ΗΠΑ είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, για δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια. «Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι πλέον αρκετά πλούσιος για να ανήκει στο πιο exclusive κλαμπ της χώρας», ανέφερε το Forbes.

Πρώτη φορά βρέθηκε εκτός της λίστας του Forbes το 1990, λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η αυτοκρατορία ακινήτων του. Βρέθηκε επίσης εκτός της λίστας το 2021, στον απόηχο της χαοτικής προεδρίας του και εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού. Επέστρεψε στη λίστα το 2022.

«Μην μπερδευτείτε», σημείωσε το Forbes. «Ο Τραμπ είναι εξαιρετικά πλούσιος». Όμως, «με περιουσία που υπολογίζεται στα 2,6 δισ. δολάρια, απέχει 300 εκατ. δολάρια από το όριο για τη λίστα Forbes 400 των πλουσιότερων ανθρώπων της Αμερικής, την ετήσια μέτρηση με την οποία ο Τραμπ έχει εμμονή για δεκαετίες, λέγοντας αμείλικτα ψέματα στους δημοσιογράφους για να προσπαθήσει να βρεθεί ψηλότερα στη λίστα», συνεχίζει το περιοδικό.

Σύμφωνα με το Forbes, η μείωση της περιουσίας του κατά 600 εκατ. δολάρια οφείλεται στην περιορισμένη απήχηση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης που δημιούργησε αφότου αποκλείστηκε από Twitter και Facebook, λόγω του ρόλου του στην εισβολή στο Καπιτώλιο, και στην πτώση της αξίας των γραφείων του.

