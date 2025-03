Την ώρα που Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι ετοιμάζονται να συναντηθούν στη Σαουδική Αραβία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατέστησε σαφές σε συνεργάτες του, σε ιδιωτικές συνομιλίες, ότι η υπογραφή της συμφωνίας για ορυκτούς πόρους μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου δεν θα είναι αρκετή για να επανεκκινήσει τη βοήθεια και την ανταλλαγή πληροφοριών με την εμπόλεμη χώρα.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το NBC, ο Τραμπ επιθυμεί την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία θα έδινε στις ΗΠΑ μερίδιο στους ορυκτούς πόρους της Ουκρανίας. Ωστόσο, θέλει επίσης να δει μια αλλαγή στη στάση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένης της προθυμίας του να κάνει παραχωρήσεις, όπως η εκχώρηση εδαφών στη Ρωσία.

Ο ίδιος θέλει επίσης ο Ζελένσκι να προχωρήσει προς τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία και, ενδεχομένως, προς την αποχώρησή του από την ηγεσία της χώρας, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Οι εκλογές στην Ουκρανία έχουν ανασταλεί βάσει της συνταγματικής πρόβλεψης για τον στρατιωτικό νόμο, που ισχύει από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στη χώρα το 2022.

«Όπως έδειξε ο πρόεδρος Τραμπ διαβάζοντας το μήνυμα του Προέδρου Ζελένσκι στην κοινή σύνοδο, οι Ουκρανοί έχουν σημειώσει θετική πρόοδο. Με τις συναντήσεις στη Σαουδική Αραβία αυτή την εβδομάδα, ανυπομονούμε να ακούσουμε περισσότερη θετική πρόοδο, που ελπίζουμε ότι τελικά θα τερματίσει αυτόν τον βάναυσο πόλεμο και την αιματοχυσία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Μπράιαν Χιουζ, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις απαιτήσεις του Τραμπ.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία μετά την παύση της αποστολής αμερικανικού εξοπλισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών αυτή την εβδομάδα, καθιστώντας την Παρασκευή μία από τις πιο θανατηφόρες ημέρες για τους αμάχους φέτος, σύμφωνα με την Αποστολή Παρακολούθησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία.

Οι περισσότερες απώλειες σημειώθηκαν στην περιοχή του Ντονέτσκ, σε έδαφος που ελέγχεται από την Ουκρανία. Ο αριθμός των θυμάτων το 2025 είναι μέχρι στιγμής υψηλότερος από ό,τι το 2024, ανέφερε η υπηρεσία παρακολούθησης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία ένδειξη ότι η παύση της ανταλλαγής πληροφοριών είχε άμεσο αντίκτυπο στις ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και έναν κυβερνητικό αξιωματούχο. Οι ίδιοι ανέφεραν ότι αυτές οι μεγάλης κλίμακας επιθέσεις ήταν πιθανότατα προγραμματισμένες πριν από τη διακοπή της βοήθειας και των πληροφοριών.

Σημειώνεται ότι οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο ασκούν πιέσεις στον Λευκό Οίκο για την επανέναρξη της βοήθειας και της ανταλλαγής πληροφοριών, και οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι αισιόδοξοι πως η ροή εξοπλισμού και πληροφοριών θα μπορούσε να αποκατασταθεί ήδη από την επόμενη εβδομάδα, ειδικά μετά τη δήλωση του Ζελένσκι ότι η Ουκρανία είναι «έτοιμη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν.»

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε επίσης ότι ο ίδιος και η ομάδα του «είναι έτοιμοι να εργαστούν υπό την ισχυρή ηγεσία του Προέδρου Τραμπ για να επιτευχθεί μια διαρκής ειρήνη.»

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να μοιράζονται αμυντικές πληροφορίες με την Ουκρανία - δηλαδή πληροφορίες που βοηθούν την Ουκρανία στην αυτοάμυνά της - εξηγώντας ότι οι ΗΠΑ διατηρούν την υποχρέωση να προειδοποιούν. Ωστόσο, δεν παρέχουν πλέον στοχευμένες πληροφορίες.

Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ μπορούν να προειδοποιούν την Ουκρανία όταν οι πληροφορίες δείχνουν ότι οι Ρώσοι προετοιμάζουν επίθεση, αλλά δεν μπορούν να παρέχουν πλέον τις ακριβείς συντεταγμένες για προληπτικά πλήγματα από την Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ έχουν παράσχει στην Ουκρανία στοχευμένες πληροφορίες, δορυφορικές εικόνες και πληροφορίες τα τελευταία τρία χρόνια. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι προσπαθούν τώρα να καλύψουν ορισμένα από αυτά τα κενά, αλλά η έλλειψη αμερικανικών πληροφοριών έχει ήδη αντίκτυπο στην Ουκρανία, σύμφωνα με έναν δυτικό αξιωματούχο.

«Κάθε μέρα που περνάει βλάπτει την Ουκρανία και κάθε μέρα φέρνει τη Ρωσία σε πιο ευνοϊκή θέση,» δήλωσε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Ρωσία είναι πρόθυμη να συζητήσει μια προσωρινή εκεχειρία στην Ουκρανία, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει πρόοδος προς μια τελική ειρηνευτική διευθέτηση.

Tο πρώτο μήνυμα θετικής απάντησης του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην έκκληση του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, μεταφέρθηκε στις συνομιλίες του περασμένου μήνα στη Σαουδική Αραβία μεταξύ κορυφαίων Ρώσων και Αμερικανών αξιωματούχων.

Για να συμφωνηθεί η παύση των εχθροπραξιών, θα πρέπει να υπάρξει σαφής κατανόηση σχετικά με τις αρχές-πλαίσιο της τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσαν δύο άτομα με γνώση του θέματος. Η Ρωσία θα επιμείνει ιδίως στον καθορισμό των παραμέτρων μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας σχετικά με το ποιες χώρες θα λάβουν μέρος, δήλωσε ένα άλλο πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.

Οι λεπτομέρειες προέκυψαν καθώς οι ΗΠΑ και η Ουκρανία σχεδιάζουν να συναντηθούν στη Σαουδική Αραβία την Τρίτη για τις πρώτες απευθείας συνομιλίες τους μετά την επεισοδιακή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι η συνάντηση έχει ως στόχο να επιτευχθεί «ένα πλαίσιο για μια ειρηνευτική συμφωνία και μια αρχική κατάπαυση του πυρός».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει.

Η Ρωσία δήλωσε ότι δεν θα δεχθεί την παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στο ουκρανικό έδαφος, απορρίπτοντας την πρόταση των ευρωπαϊκών χωρών να συγκροτηθεί ένας «συνασπισμός των προθύμων» που θα βοηθήσει στην παρακολούθηση οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας. Δεν έχει αντίρρηση να αναπτύξουν δυνάμεις στην Ουκρανία χώρες όπως η Κίνα που ήταν ουδέτερες στη σύγκρουση, αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο τις πηγές του.

Η Ρωσία τάσσεται κατηγορηματικά εναντίον της ιδέας να αναπτυχθούν ευρωπαϊκά στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας, είχε υπογραμμίσει και ο Μιχαήλ Ουλιάναφ, αντιπρόσωπος της Μόσχας στους διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη, μέσω Telegram.

«Κατά πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αμερόληπτη, κι οι ειρηνευτικές δυνάμεις οφείλουν να είναι αμερόληπτες. Κατά δεύτερον, η Ρωσία τάσσεται κατηγορηματικά εναντίον της ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατευμάτων», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μιχαήλ Ουλιάναφ.

Κρεμλίνο: Η Ρωσία μπορεί να χρειαστεί να δράσει εναντίον της ΕΕ

Το Κρεμλίνο δήλωσε προχθες ότι η Ρωσία μπορεί να χρειαστεί να δράσει για να απαντήσει σε αυτό που αποκάλεσε σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στρατιωτικοποίηση του μπλοκ, τα οποία θέτουν τη Ρωσία ως τον κύριο αντίπαλό της, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστήριξαν την περασμένη Πέμπτη τα σχέδια να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνα και να συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας σε έναν κόσμο που ανατρέπεται από την ανατροπή των πολιτικών των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά τώρα ενεργά τη στρατιωτικοποίηση της ΕΕ και την ανάπτυξη του αμυντικού τομέα. Πρόκειται για μια διαδικασία που παρακολουθούμε στενά, διότι η ΕΕ τοποθετεί τη Ρωσία ως τον κύριο αντίπαλό της», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Αυτό, βέβαια, θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ένα θέμα βαθιάς ανησυχίας για εμάς και θα μπορούσε να υπάρξει η ανάγκη να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα ως απάντηση για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας. «Και, φυσικά, μια τέτοια συγκρουσιακή ρητορική και συγκρουσιακή σκέψη που βλέπουμε τώρα στις Βρυξέλλες και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι, σε σοβαρή αντίθεση με τη διάθεση για την εξεύρεση μιας ειρηνικής διευθέτησης γύρω από την Ουκρανία».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα πλήρης ήταν ο αιφνιδιασμός των Ουκρανικών δυνάμεων από Ρώσους κομάντος στην περιοχή του Κουρσκ, οι οποίοι κατόρθωσαν να επιτεθούν μέσα από αγωγούς φυσικού αερίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Μέσα από αγωγό φυσικού αερίου φέρονται να αιφνιδίασαν τις ουκρανικές δυνάμεις οι Ρώσοι στην περιοχή του Κουρσκ, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο φιλορώσους μπλόγκερς.

Σύμφωνα με φιλορωσικά πολεμικά ιστολόγια που επικαλείται το Reuters, οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις διείσδυσαν για μίλια μέσω ενός μεγάλου αγωγού φυσικού αερίου κοντά στην πόλη Σούτζα, σε μια προσπάθεια να αιφνιδιάσουν τις ουκρανικές δυνάμεις, στο πλαίσιο μεγάλης επίθεσης για την εκδίωξη των Ουκρανών στρατιωτών από τη δυτική ρωσική περιοχή του Κουρσκ.

Βίντεο και φωτογραφίες κυκλοφορούν στα social media, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους.

