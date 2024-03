Τραμπ: Δημοσίευσε φωτογραφία τον Μπάιντεν δεμένο σε φορτηγό - Για «υποκίνηση βίας» τον κατηγορούν οι επικριτές του

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μοιράστηκε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή που περιελάμβανε μια φωτογραφία του προέδρου, Τζο Μπάιντεν, δεμένου, στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, σύμφωνα με πληροφορίες του NBC.

Το βίντεο διάρκειας 20 δευτερολέπτων, για το οποίο ο Τραμπ ανέφερε ότι τραβήχτηκε την Πέμπτη, στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, δείχνει ένα φορτηγό με το σλόγκαν «Trump 2024» και μια μεγάλη φωτογραφία που απεικονίζει τον Μπάιντεν δεμένο και ξαπλωμένο στο πλάι.

Imagine if Joe Biden tweeted out a video of someone driving down the road with an image of Trump tied up in the back of a pickup truck. You already saw how MAGA reacted to Kathy Griffin, who I agree was wrong in what she did.



Can we all agree that a Presidential candidate… pic.twitter.com/7xe9ANtGPI