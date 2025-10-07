Τραμπ: Δεν ξεκαθάρισε αν θα επικαλεστεί τον Νόμο περί Ανταρσίας για ανάπτυξη στρατού σε πόλεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε σήμερα να διευκρινίσει εάν θα επικαλεστεί τον Νόμο περί Ανταρσίας του 1792, αναφέροντας μόνο ότι έχει ενεργοποιηθεί και στο παρελθόν.

«Λοιπόν, έχει ενεργοποιηθεί παλαιότερα. Και όπως ξέρετε, αν δείτε το Σικάγο, το Σικάγο είναι μια σπουδαία πόλη όπου υπάρχει πολλή εγκληματικότητα και αν ο κυβερνήτης δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά, θα την κάνουμε εμείς», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, όταν τον ρώτησαν αν σκοπεύει να επικαλεστεί αυτόν τον νόμο, ο οποίος επιτρέπει στον στρατό να συμμετέχει στην επιβολή του νόμου στο εσωτερικό της χώρας.

Τη Δευτέρα ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τον Νόμο περί Ανταρσίας για να παρακάμψει τις δικαστικές αποφάσεις που περιορίζουν τις εντολές του σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε διάφορες πόλεις, με την οποία διαφωνούν δήμαρχοι και κυβερνήτες Πολιτειών.