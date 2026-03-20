Τραμπ: Δεν θέλω εκεχειρία

«Νομίζω ότι το Ισραήλ θα είναι έτοιμο να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν όταν εμείς θέλουμε να τον τερματίσουμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ακόμη ότι οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται να τερματίσουν τον πόλεμο στο Ιράν.

I don't want to do a ceasefire. You don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. pic.twitter.com/qU3J5lUJ9I — Clash Report (@clashreport) March 20, 2026

Ενώ τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα «ανοίξουν μόνα τους» κάποια στιγμή και παράλληλα σημείωσε ότι «θα ήταν καλό να εμπλακεί και η Κίνα».

Όσον αφορά δε το Ηνωμένο Βασίλειο, τόνισε πως «θα έπρεπε να είχε ενεργήσει αργότερα».

«Νομίζω ότι έχουμε κερδίσει»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ έχουν «κερδίσει» τον πόλεμο με το Ιράν.

«Νομίζω ότι έχουμε κερδίσει», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο. «Εξουδετερώσαμε το ναυτικό τους, την αεροπορία τους, τα αντιαεροπορικά τους, τα έχουμε καταστρέψει όλα».

«Κινούμαστε πλέον ελεύθερα», πρόσθεσε, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι το Ιράν συνεχίζει να «μπλοκάρει» το Στενό του Ορμούζ. «Αλλά από στρατιωτικής άποψης, έχουν τελειώσει».

Παράλληλα, τόνισε ότι το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να μας βοηθήσει για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλά δεν έχει βρει το θάρρος να το κάνει.