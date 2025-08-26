Τραμπ: Δεν είμαι δικτάτορας, αν και αρκετοί Αμερικανοί θα ήθελαν έναν - Είμαι έξυπνος και λογικός

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι αρκετοί Αμερικανοί ίσως θα επιθυμούσαν στην εξουσία έναν δικτάτορα, σχολιάζοντας την απόφασή του να αξιοποιήσει την Εθνοφρουρά για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Αντιδρώντας στις κατηγορίες ότι συμπεριφέρεται σαν «δικτάτορας», λόγω της πρόθεσής του να στείλει ομοσπονδιακές δυνάμεις για την επιβολή του νόμου σε αμερικανικές πόλεις, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι κάποιοι θεωρούν πως η χώρα θα μπορούσε να επωφεληθεί από τέτοιες μεθόδους.

Λίγο πριν υπογράψει εκτελεστικά διατάγματα για την κατάργηση της εγγύησης χωρίς μετρητά και για την ποινικοποίηση της καύσης της αμερικανικής σημαίας, ο πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι πόλεις υπό έλεγχο των Δημοκρατικών δεν εκτιμούν την παρέμβαση της κυβέρνησής του στον περιορισμό της εγκληματικότητας.

«Όπως όλοι γνωρίζετε, το Σικάγο είναι αυτή τη στιγμή πεδίο θανάτου», τόνισε, αναφερόμενος στις δηλώσεις που είχε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ανακοίνωσε την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην πόλη.

«Και δεν το εκτιμούν. Λένε, “δεν τον χρειαζόμαστε, ελευθερία, ελευθερία, είναι δικτάτορας, είναι δικτάτορας”», πρόσθεσε, σατιρίζοντας τις επικρίσεις των Δημοκρατικών.

«Πολλοί λένε, “Ίσως θα θέλαμε έναν δικτάτορα”. Δεν μου αρέσουν οι δικτάτορες. Δεν είμαι δικτάτορας. Είμαι άνθρωπος με κοινή λογική και έξυπνος», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος δεσμεύεται να περιορίσει την εγκληματικότητα, εν μέρει μέσω ανάπτυξης ομοσπονδιακών δυνάμεων επιβολής του νόμου σε πόλεις για σαρωτικές συλλήψεις. Ο πρώτος του στόχος ήταν η Ουάσινγκτον, την οποία περιέγραψε ως περιοχή με υψηλή εγκληματικότητα, παρά τα στοιχεία που δείχνουν πτώση των βίαιων εγκλημάτων στην πρωτεύουσα.

Πηγή: Reuters, NTV, Ctv news