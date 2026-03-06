Τραμπ: Απομακρύνουμε χιλιάδες ανθρώπους από χώρες της Μέσης Ανατολής

⁠Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνουν χιλιάδες ανθρώπους από διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής εν μέσω της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν.

«Γίνεται αθόρυβα, αλλά απρόσκοπτα», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Αργότερα σήμερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως συνεχίζει τις προσπάθειες να επικοινωνήσει με Αμερικανούς υπηκόους στη Μέση Ανατολή προκειμένου να προσφέρει βοήθεια για επιβίβαση σε πτήσεις τσάρτερ ή σε χερσαία μέσα μεταφοράς.

«Εκατοντάδες Αμερικανοί έχουν επιστρέψει με ασφάλεια στις ΗΠΑ με διάφορες πτήσεις, ενώ επιπλέον πτήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών για τις Διεθνείς Σχέσεις Ντίλαν Τζόνσον, σε μια ανακοίνωση.

Ο Τζόνσον είπε πως μια ειδική ομάδα «βοήθησε απευθείας σχεδόν 13.000 Αμερικανούς στο εξωτερικό, προσφέροντας οδηγίες ασφαλείας και βοήθεια για να ταξιδέψουν».

