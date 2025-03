Αεροπλάνο που μετέφερε περισσότερους από 200 Βενεζουελάνους που είχαν απελαθεί από τις ΗΠΑ προσγειώθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ, λίγες ώρες αφότου Αμερικανός δικαστής διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να μην το πράξει.

Όπως αναφέρει το BBC, ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι 238 μέλη της συμμορίας Tren de Aragua από τη Βενεζουέλα έφτασαν στη χώρα, μαζί με 23 μέλη της διεθνούς συμμορίας MS-13, το πρωί της Κυριακής.

Η άφιξή τους στη χώρα της κεντρικής Αμερικής ήρθε αφού ένας ομοσπονδιακός δικαστής εμπόδισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επικαλεστεί έναν παλαιό νόμο για να δικαιολογήσει τις απελάσεις - κάτι για το οποίο ο Μπουκέλε αστειεύτηκε σε μια ανάρτηση: «Ουπς... Πολύ αργά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι, η κίνηση των ΗΠΑ να στείλουν φερόμενους ως εγκληματίες από άλλες χώρες στο Ελ Σαλβαδόρ ήταν μια συμφωνία που ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο είχε αποκαλέσει προηγουμένως «την πιο εξαιρετική μεταναστευτική συμφωνία οπουδήποτε στον κόσμο».

Ο Μπουκέλε ανέφερε ότι οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν αμέσως στο Κέντρο Κράτησης για την Τρομοκρατία (Cecot) του Ελ Σαλβαδόρ «για περίοδο ενός έτους», κάτι που μπορεί να παραταθεί, υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσαν να κρατηθούν εκεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. «Οι ΗΠΑ θα πληρώσουν ένα πολύ χαμηλό τέλος για αυτούς, αλλά ένα υψηλό για εμάς», πρόσθεσε.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).



The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6