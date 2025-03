Τραμπ: Ανέθεσε στην Boeing την κατασκευή του νέου μαχητικού αεροσκάφους έκτης γενιάς F-47 (vid)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέθεσε την Παρασκευή στην Boeing τη σύμβαση για την κατασκευή του πιο εξελιγμένου μαχητικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, γνωστό ως Next Generation Air Dominance, ανέφεραν δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι μετοχές της Boeing αυξήθηκαν κατά 5% μετά την είδηση, καθώς η εταιρεία με έδρα το Σιάτλ κέρδισε τη Lockheed Martin για τη συμφωνία με τις μετοχές της να υποχωρούν σχεδόν 6%. Αμφότερες οι εταιρείες αρνήθηκαν να σχολιάσουν πριν από την ανακοίνωση που αναμένεται από τον Λευκό Οίκο το πρωί της Παρασκευής.

Το πρόγραμμα NGAD θα αντικαταστήσει το F-22 Raptor της Lockheed Martin με ένα επανδρωμένο αεροσκάφος κατασκευασμένο για να μάχεται μαζί με drones. Ο σχεδιασμός του αεροπλάνου παραμένει ένα μυστικό, αλλά πιθανότατα θα περιλαμβάνει stealth, προηγμένους αισθητήρες και κινητήρες αιχμής.

Το συμβόλαιο ανάπτυξης μηχανικής και κατασκευής είναι αξίας άνω των 20 δισ. δολαρίων. Ο νικητής θα λάβει τελικά εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε παραγγελίες κατά τη διάρκεια πολλών δεκαετιών ζωής του συμβολαίου.

Ο Τραμπ, ο 47ος πρόεδρος, είπε ότι το νέο αεροσκάφος θα ονομάζεται F-47. «Κατόπιν δικής μου εντολής, η Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών προχωρά με το πρώτο μαχητικό έκτης γενιάς στον κόσμο, το έκτο, η έκτη γενιά – τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό, και θα ονομάζεται F-47», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

BREAKING: Alongside SecDef Pete Hegseth, President Trump announces production of a brand new fleet of Sixth Generation Fighter jets called the F-47, the most advanced jets anywhere in the world. Boeing has won the "highly competitive" bidding process. pic.twitter.com/YD0IFNTduA