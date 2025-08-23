Τραμπ: Ανακοίνωσε έρευνα για επιβολή δασμών στις εισαγωγές επίπλων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η διοίκηση του ξεκινά «μεγάλη» έρευνα για τις εισαγωγές επίπλων στη χώρα, με στόχο την επιβολή δασμών σε ποσοστό που ακόμη δεν έχει καθοριστεί.

«Η έρευνα θα ολοκληρωθεί εντός 50 ημερών και τα έπιπλα που έρχονται από άλλες χώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβαρυνθούν με δασμό», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το μέτρο θα οδηγήσει σε «επιστροφή της βιομηχανίας επίπλων στη Βόρεια και Νότια Καρολίνα, στο Μίσιγκαν και σε πολιτείες σε όλη την Ένωση».