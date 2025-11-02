Τραγωδία στις Άλπεις: Πέντε Γερμανοί ορειβάτες νεκροί από χιονοστιβάδα (pics)
Τραγωδία στις Άλπεις: Πέντε Γερμανοί ορειβάτες νεκροί από χιονοστιβάδα (pics)

02/11/2025 • 19:01
Πέντε Γερμανοί ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους αφού παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα στις ιταλικές Άλπεις, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές την Κυριακή.

Οι ορειβάτες είχαν ξεκινήσει το Σάββατο για να αναρριχηθούν στην κορυφή Τσίμα Βερτάνα, στην οροσειρά Όρτλερ κοντά στο χωριό Σόλντα. Η χιονοστιβάδα τους χτύπησε καθώς κατευθύνονταν προς την κορυφή.

Η μάζα χιονιού και πάγου παρέσυρε μέλη δύο ξεχωριστών ομάδων που ήταν δεμένες με σκοινιά. Οι σοροί δύο ανδρών και μιας γυναίκας ανασύρθηκαν το Σάββατο, ενώ τα πτώματα των δύο άλλων θυμάτων —ενός πατέρα και της 17χρονης κόρης του— βρέθηκαν την Κυριακή.

Άλλοι δύο ορειβάτες κατάφεραν να διαφύγουν χωρίς να τραυματιστούν.

Η οροσειρά Όρτλερ, που αποτελεί μέρος των ιταλικών Άλπεων κοντά στα ελβετικά σύνορα, είναι δημοφιλής προορισμός για έμπειρους πεζοπόρους και ορειβάτες.

