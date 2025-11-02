Τραγωδία στις Άλπεις: Πέντε Γερμανοί ορειβάτες νεκροί από χιονοστιβάδα (pics)

Πέντε Γερμανοί ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους αφού παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα στις ιταλικές Άλπεις, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές την Κυριακή.

Οι ορειβάτες είχαν ξεκινήσει το Σάββατο για να αναρριχηθούν στην κορυφή Τσίμα Βερτάνα, στην οροσειρά Όρτλερ κοντά στο χωριό Σόλντα. Η χιονοστιβάδα τους χτύπησε καθώς κατευθύνονταν προς την κορυφή.

Η μάζα χιονιού και πάγου παρέσυρε μέλη δύο ξεχωριστών ομάδων που ήταν δεμένες με σκοινιά. Οι σοροί δύο ανδρών και μιας γυναίκας ανασύρθηκαν το Σάββατο, ενώ τα πτώματα των δύο άλλων θυμάτων —ενός πατέρα και της 17χρονης κόρης του— βρέθηκαν την Κυριακή.

🔵#Valanga sull'#Ortles: 3 vittime. Dopo la notte riprendono le ricerche dei 2 #dispersi con l'elicottero e i droni; altre 2 persone si sono salvate e hanno dato l'allarme. Gli scialpinisti tedeschi erano vicino alla Cima Vertana a circa 3.200 metri di quota. Foto @cnsas_official pic.twitter.com/OYh8Hv59gQ — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 2, 2025

Άλλοι δύο ορειβάτες κατάφεραν να διαφύγουν χωρίς να τραυματιστούν.

Η οροσειρά Όρτλερ, που αποτελεί μέρος των ιταλικών Άλπεων κοντά στα ελβετικά σύνορα, είναι δημοφιλής προορισμός για έμπειρους πεζοπόρους και ορειβάτες.