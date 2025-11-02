Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε το Σάββατο λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία που συνήψε αυτή την εβδομάδα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ για την αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, η οποία περιλαμβάνει μείωση των αμερικανικών δασμών και αναστολή των νέων περιορισμών της Κίνας σχετικά με τα ορυκτά σπανίων γαιών και τους μαγνήτες.

Η συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει επίσης την επανέναρξη των κινεζικών αγορών αμερικανικής σόγιας, αποτρέπει την απειλή του Τραμπ για επιβολή δασμών 100% στα κινεζικά προϊόντα και παρατείνει την ευαίσθητη εμπορική εκεχειρία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου για περίπου ένα χρόνο.

Ακολουθούν μερικά από τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας Τραμπ-Σι που επιτεύχθηκε την Πέμπτη στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας:

Μείωση των δασμών σε κινεζικά προϊόντα σχετικά με την Φαιντανύλη

Οι ΗΠΑ θα μειώσουν κατά το ήμισυ τον δασμό 20% επί των κινεζικών προϊόντων που σχετίζονται με την προμήθεια χημικών οπιοειδών φαιντανύλης που προέρχονται από την Κίνα. Η μείωση στο 10% των δασμών που επιβλήθηκαν για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο θα μειώσει το συνολικό δασμολογικό συντελεστή των ΗΠΑ επί των κινεζικών εισαγωγών από 57% σε περίπου 47%, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Το συνολικό αυτό ποσοστό περιλαμβάνει δασμούς περίπου 25% που επιβλήθηκαν στις κινεζικές εισαγωγές κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και μειωμένους «αμοιβαίους» δασμούς 10% που επιβλήθηκαν τον Απρίλιο, καθώς και προηγούμενους δασμολογικούς συντελεστές «πιο ευνοημένης χώρας».

Παύση των ελέγχων στις εξαγωγές σπανίων γαιών από την Κίνα

Η Κίνα συμφώνησε σε παύση ενός έτους των ελέγχων εξαγωγών που ανακοίνωσε αυτό το μήνα για τις σπάνιες γαίες και τους μαγνήτες, τα οποία διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στα αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα και τα όπλα και έχουν καταστεί η πιο ισχυρή πηγή επιρροής του Πεκίνου στον εμπορικό πόλεμο με την Ουάσινγκτον. Οι έλεγχοι αυτοί θα απαιτούσαν άδειες εξαγωγής για προϊόντα που περιέχουν ακόμη και ίχνη από μια μεγαλύτερη λίστα στοιχείων και αποσκοπούσαν στην αποτροπή της χρήσης τους σε στρατιωτικά προϊόντα.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η Κίνα θα εκδώσει επίσης γενικές άδειες για τις εξαγωγές σπάνιων γαιών, γαλλίου, γερμανίου, αντιμονίου και γραφίτη προς όφελος των τελικών χρηστών των ΗΠΑ και των προμηθευτών τους. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι αυτό ισοδυναμεί με «την de facto κατάργηση των ελέγχων που επέβαλε η Κίνα τον Απρίλιο του 2025 και τον Οκτώβριο του 2022».

Η Κίνα συμφώνησε επίσης να αναστείλει όλους τους δασμούς αντιποίνων που έχει ανακοινώσει από τις 4 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων των δασμών επί του αμερικανικού κοτόπουλου, σιταριού, καλαμποκιού, βαμβακιού, σόργου, σόγιας, χοιρινού κρέατος, βοείου κρέατος, υδρόβιων προϊόντων, φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, δήλωσε ο Λευκός Οίκος.

Ανέφερε επίσης ότι το Πεκίνο θα αναστείλει ή θα καταργήσει όλα τα αντίποινα μη δασμολογικά αντίμετρα που έλαβε κατά των ΗΠΑ από τις 4 Μαρτίου, όπως η καταχώριση ορισμένων αμερικανικών εταιρειών στους καταλόγους τελικών χρηστών και αναξιόπιστων οντοτήτων της κινεζικής κυβέρνησης.

Παύση των ελέγχων εξαγωγών από την κυβέρνηση Τραμπ

Οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε μια παύση ενός έτους της διευρυμένης «μαύρης λίστας» του υπουργείου Εμπορίου με εταιρείες στις οποίες απαγορεύεται η αγορά αμερικανικών τεχνολογικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού κατασκευής ημιαγωγών, μια κίνηση που αποσκοπεί στην αποτροπή της χρήσης θυγατρικών και άλλων εταιρειών για την παράκαμψη των ελέγχων εξαγωγών.

Η διευρυμένη «μαύρη λίστα» θα περιλάμβανε αυτόματα εταιρείες που ανήκουν κατά περισσότερο από 50% σε εταιρείες που ήδη περιλαμβάνονται στη λίστα και θα είχε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις κινεζικές εταιρείες, απαγορεύοντας τις εξαγωγές των ΗΠΑ σε χιλιάδες ακόμη κινεζικές εταιρείες.

Η Κίνα δεσμεύεται για αγορά σόγιας

Η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει τουλάχιστον 12 εκατομμύρια τόνους αμερικανικής σόγιας τους τελευταίους δύο μήνες του 2025, καθώς και τουλάχιστον 25 εκατομμύρια τόνους αμερικανικής σόγιας σε κάθε ένα από τα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο. Η Κίνα συμφώνησε επίσης να ξαναρχίσει τις αγορές σόργου και ξυλείας από τις ΗΠΑ, σύμφωνα επίσης με το Λευκό Οίκο.

Σημειώνεται πως η Κίνα είχε σταματήσει σε μεγάλο βαθμό να αγοράζει σόγια από τις ΗΠΑ αυτό το φθινόπωρο, χωρίς να αγοράσει καθόλου τον Σεπτέμβριο, αφού προμηθεύτηκε σόγια από τη Βραζιλία και την Αργεντινή. Η Ουάσιγκτον πίεσε για περισσότερες αγορές, δεδομένων των έντονων παραπόνων των αμερικανών αγροτών, που αποτελούν βασικό εκλογικό σώμα του Τραμπ.

Αναλυτές σημείωσαν ότι οι δεσμεύσεις για τη σόγια θα επαναφέρουν την Κίνα μόνο στα προηγούμενα επίπεδα αγορών από τις ΗΠΑ. Το 2024, οι ΗΠΑ εξήγαγαν σχεδόν 27 εκατομμύρια τόνους σόγιας στην Κίνα. Η Κίνα υποσχέθηκε να επεκτείνει σημαντικά τις αγορές σόγιας στη «Φάση 1» της εμπορικής συμφωνίας με τον Τραμπ, η οποία ανέστειλε τον εμπορικό πόλεμο το 2020, αλλά δεν πέτυχε ποτέ τους στόχους λόγω της πανδημίας COVID-19.

Η Κίνα θα λάβει επίσης μέτρα για την επανέναρξη του εμπορίου από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας κατασκευής τσιπ Nexperia στην Κίνα, επιτρέποντας την παραγωγή κρίσιμων τσιπ παλαιού τύπου προς τον υπόλοιπο κόσμο, ανέφερε το Λευκό Οίκο στο ενημερωτικό του δελτίο.

Επιπλέον, το Πεκίνο θα επεκτείνει τη διαδικασία εξαίρεσης από τους δασμούς με βάση την αγορά για τις εισαγωγές από τις ΗΠΑ, με τις εξαιρέσεις να παραμένουν σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ανέφερε το Λευκό Οίκο.

Η Κίνα θα τερματίσει τις έρευνες αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και αντιντάμπινγκ που στοχεύουν αμερικανικές εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η κυβέρνηση Τραμπ αναστέλλει τα νέα λιμενικά τέλη

Το Πεκίνο συμφώνησε να καταργήσει τα μέτρα που έλαβε ως αντίποινα για την έρευνα της Ουάσιγκτον βάσει του άρθρου 301 σχετικά με την κυριαρχία της Κίνας στον παγκόσμιο τομέα της ναυτιλίας, της εφοδιαστικής και της ναυπηγικής, καθώς και να άρει τις κυρώσεις που επέβαλε σε διάφορες ναυτιλιακές εταιρείες, σύμφωνα με ανακοίνωση

Η κυβέρνηση Τραμπ συμφώνησε να αναστείλει για ένα έτος τα νέα λιμενικά τέλη που επιβλήθηκαν σε πλοία που έχουν κατασκευαστεί, ανήκουν και φέρουν σημαία της Κίνας. Τα τέλη, που αποσκοπούσαν στην αναβίωση της αμερικανικής εμπορικής ναυπηγικής, θα μπορούσαν να προσθέσουν εκατομμύρια δολάρια στο κόστος κάθε ταξιδιού προς αμερικανικούς λιμένες.

Τα λιμενικά τέλη τέθηκαν σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου, μαζί με δασμούς 100% επί των γερανών πλοίου-ακτής που έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα. Τα τέλη αυτά διακόψαν γρήγορα τις ροές φορτίων, αυξάνοντας τις τιμές των εμπορευματοκιβωτίων, καθώς οι μεταφορείς προσπάθησαν να αποφύγουν τα πλοία που συνδέονται με την Κίνα. Η Κίνα έχει επιβάλει τα δικά της τέλη στα πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε παγκόσμιους μεταφορείς με 25% αμερικανική ιδιοκτησία.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι θα διαπραγματευτεί με την Κίνα σχετικά με το θέμα εν τω μεταξύ, ενώ θα συνεχίσει τις συνομιλίες με τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία για την αναζωογόνηση της αμερικανικής

Συνεργασία για την εμπορία φαιντανύλης

Τέλος, η Κίνα συμφώνησε να λάβει «σημαντικά μέτρα» για να σταματήσει τη ροή φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διακοπή της αποστολής ορισμένων χημικών προδρόμων προς τη Βόρεια Αμερική και τον αυστηρό έλεγχο των εξαγωγών άλλων χημικών ουσιών σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο Fox Business Network ότι ομάδες εργασίας από τις δύο χώρες θα «καθορίσουν πολύ αντικειμενικά μέτρα» τις επόμενες εβδομάδες για τη μείωση της ροής, προκειμένου να μετρηθεί η επιτυχία στην καταπολέμηση του θανατηφόρου οπιοειδούς που ευθύνεται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση κάθε χρόνο στις ΗΠΑ.

Όταν ο Τραμπ επέβαλε για πρώτη φορά τους δασμούς που σχετίζονται με το φαιντανύλιο, αξιωματούχοι της κυβέρνησής του δήλωσαν ότι ήταν επιφυλακτικοί ως προς τις συνεχείς υποσχέσεις της Κίνας για βοήθεια και ότι οι δασμοί θα παρέμεναν σε ισχύ έως ότου το Πεκίνο λάβει συγκεκριμένα μέτρα.