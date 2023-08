Τραγωδία στη Ρωσία: Στους 35 οι νεκροί και 88 τραυματίες από πυρκαγιά σε πρατήριο καυσίμων (pics&vid)

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς και έκρηξης σε πρατήριο καυσίμων στην περιφέρεια Νταγκεστάν της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στον Καύκασο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 27 νεκρούς.

«Σύμφωνα με στοιχεία του ομοσπονδιακού υπουργείου Υγείας, 80 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων στη Μαχατσκαλά. Τριάντα τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τα πρακτορεία.

In #Makhachkala, #Dagestan there was a powerful explosion near an oil depot



Eyewitnesses report that the blast wave was very strong and was felt in apartments and houses.



The preliminary cause of the explosion is an exploding gas cylinder at a gas station. At least eight people… pic.twitter.com/lnv7kAKTdr