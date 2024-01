Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά αμερικανικού πλοίου εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης, μετά την ανακοίνωση των βρετανικών και αμερικανικών δυνάμεων ότι απέτρεψαν τη σοβαρότερη επίθεση των Χούθι, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Χούθι που πρόσκεινται στο Ιράν, πραγματοποίησαν «επιχείρηση με μεγάλο αριθμό βαλλιστικών και αντιπλοϊκών πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών που είχαν στόχο αμερικανικό πλοίο το οποίο παρείχε βοήθεια στη σιωνιστική οντότητα», όπως ανακοίνωσαν χωρίς να διευκρινίσουν την ημερομηνία ή τον τόπο της επίθεσης.

Είναι μια «πρώτη απάντηση στην ύπουλη επίθεση κατά των δυνάμεών μας την 31η Δεκεμβρίου», πρόσθεσαν. Απαντώντας σε αίτημα για βοήθεια ενός εμπορικού πλοίου, ελικόπτερα του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού βύθισαν εκείνη την ημέρα τρία πλοία των Χούθι, σκοτώνοντας δέκα μέλη πληρωμάτων.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι «οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα είναι κλιμακούμενες», ενώ όπως αναφέρθηκε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαβουλευτούν με τους εταίρους τους για τα επόμενα βήματα στην περίπτωση που οι επιθέσεις αυτές συνεχιστούν.

«Παρά τα όσα μπορεί να λένε οι Χούθι, απειλούν και στοχεύουν εμπορικά πλοία από όλο τον κόσμο, πολλά από τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το Ισραήλ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Τζον Κίρμπι.

«Οι επιθέσεις αυτές είναι παράνομες και κλιμακούμενες».

Από την αρχή του πολέμου την 7η Οκτωβρίου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, αυξάνουν τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα κατά των πλοίων για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι έχουν σχέσεις με το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι δρουν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

Πρώτος σύμμαχος του Ισραήλ, οι ΗΠΑ συγκρότησαν τον Δεκέμβριο έναν διεθνή συνασπισμό για να εγγυηθούν την ασφάλεια σε αυτή τη στρατηγικής σημασίας περιοχή από όπου διέρχεται το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Σήμερα, ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας και των ΗΠΑ δήλωσαν ότι κατέρριψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 18 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τρεις πυραύλους στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο μιας «περίπλοκης» επίθεσης.

Το βρετανικό πλοίο HMS Diamond, μαζί με πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ «απέτρεψαν με επιτυχία τη σοβαρότερη έως σήμερα επίθεση των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Yesterday saw the largest attack on a Royal Navy warship in decades.



I’d like to thank the crew of @HMSDiamond for their heroic service in the Red Sea, as they continue to defend innocent lives and global trade from these intolerable Houthi attacks.



The successful destruction… pic.twitter.com/BygNrD8aAg