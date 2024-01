Μπλίνκεν: Η στήριξη που παρέχεται στους Χούθι από το Ιράν πρέπει να σταματήσει

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε σήμερα (10/01), ότι θα υπάρξουν συνέπειες για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε εμπορικές ναυτιλιακές γραμμές στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθι που εδρεύουν στην Υεμένη και υποστηρίζονται από το Ιράν.

Επιπλέον επισήμανε, ότι έχει καταστεί σαφές πολλές φορές στο Ιράν, ότι η υποστήριξη που παρέχεται πρέπει να σταματήσει.

«Έχουμε επανειλημμένα προσπαθήσει να καταστήσουμε σαφές στο Ιράν, όπως έχουν κάνει και άλλες χώρες, ότι η υποστήριξη που παρέχουν στους Χούθι, μεταξύ άλλων και για αυτές τις ενέργειες, πρέπει να σταματήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους.

Νωρίτερα, την Τετάρτη (10/1) ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, αφού πίεσε τους ηγέτες του Ισραήλ να προσφέρουν μια οδό προς ένα παλαιστινιακό κράτος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, ο Μπλίνκεν διέσχισε ισραηλινά σημεία ελέγχου για να φτάσει στην παλαιστινιακή πρωτεύουσα Ραμάλα, σύμφωνα με δημοσιογράφους που συνόδευαν τον κορυφαίο διπλωμάτη των ΗΠΑ.

Met with Palestinian Authority President Mahmoud Abbas to discuss ongoing efforts to minimize civilian harm in Gaza, accelerate the delivery of humanitarian aid, end extremist violence, and work towards an independent Palestinian state. pic.twitter.com/c60d5ISLnT