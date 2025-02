Τουσκ: Συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών την Κυριακή στο Λονδίνο για την Ουκρανία

Την αποκάλυψη ότι σχεδιάζεται συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών την προσεχή Κυριακή στο Λονδίνο, με σκοπό τη συζήτηση των τελευταίων εξελίξεων στο ουκρανικό, έκανε το μεσημέρι της Τρίτης ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, η χώρα του οποίου ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, σύμφωνα με τον Guardian.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, ο Τουσκ άφησε να εννοηθεί ότι η σύνοδος είναι προ των πυλών, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Ελπίζω ότι αυτή η μεγαλύτερη κινητοποίηση της Ευρώπης, των κρατών - μελών και της ευρύτερης ευρωπαϊκής κοινότητας, θα γίνει πραγματικότητα. Πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα βρισκόμαστε στο Λονδίνο την Κυριακή, μαζί με τους Βρετανούς φίλους μας και μια ομάδα ηγετών, για να συζητήσουμε τα κοινά σχέδιά μας στον τομέα της άμυνας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο Αντόνιο Κόστα ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει «ένα πακέτο προτάσεων για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης» και ότι οι ηγέτες θα τις συζητήσουν στο ειδικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας.

«Η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Ουκρανία, αλλά για την ευρωπαϊκή ασφάλεια στο σύνολό της, ειδικά στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ - στην Πολωνία, τις Βαλτικές χώρες, τη Ρουμανία και ολόκληρη την ανατολική πτέρυγα της Ένωσης», είπε.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν πώς να στηρίξουν την Ουκρανία «στον πόλεμο και στις μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις».

Για τα όσα διαμείφθηκαν κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, θα παράσχει στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το πρωί της Τετάρτης, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Εμανουέλ Μακρόν.

Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με ανάρτησή του στο X, στην οποία ανέφερε: «Για την προετοιμασία του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου, διοργανώνω τηλεδιάσκεψη των μελών του Συμβουλίου αύριο το πρωί, για να ενημερωθούν από τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον».

To prepare for the Special European Council on 6 March, I am organizing a videoconference of the members of the @EUCouncil, tomorrow morning, to hear a debriefing from President @EmmanuelMacron on his recent visit to Washington DC.#EUCO