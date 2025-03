Τουσκ: Μια κυρίαρχη, φιλοδυτική Ουκρανία σημαίνει μια ισχυρή και ασφαλέστερη Πολωνία

Μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ τόνισε την Τρίτη (04/03) ότι μια κυρίαρχη, φιλοδυτική Ουκρανία, που θα μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της, σημαίνει μια ισχυρή και ασφαλέστερη Πολωνία.

Ειδικότερα, μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, ο Πολωνός πρωθυπουργός έγραψε ότι: «Μέσα στην πολιτική αναστάτωση και το αυξανόμενο χάος, αυτό είναι που έχει τη μεγαλύτερη αξία. Όποιος αμφισβητήσει αυτή την προφανή αλήθεια συμβάλλει στον θρίαμβο του Πούτιν».

Σημειώνεται ότι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πήρε την απόφαση να αναστείλει τη βοήθεια προς την Ουκρανία χωρίς διαβουλεύσεις με συμμάχους του, σχολίασε την Τρίτη από την πλευρά του εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εξωτερικών προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή.

«Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή απόφαση και η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή», είπε στους δημοσιογράφους ο Πάβελ Βρόνσκι.

«Αυτή η πρόταση μπορεί να ακούγεται κοινότοπη, αλλά έχει μεγάλη πολιτική σημασία - (η απόφαση) ελήφθη χωρίς κάποιες πληροφορίες ή διαβούλευση, είτε με τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ είτε με την Ομάδα Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας (Ράμσταϊν), η οποία συμμετέχει στη στήριξη του αγώνα της Ουκρανίας», επεσήμανε.

Suwerenna, prozachodnia i zdolna do obrony przed rosyjską agresją Ukraina oznacza Polskę silniejszą i bezpieczniejszą. W politycznym zamieszaniu i narastającym chaosie właśnie to się liczy najbardziej. Kto kwestionuje tę oczywistą prawdę, przyczynia się do tryumfu Putina. Jasne?