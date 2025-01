Τουσκ: Η Ρωσία είχε σχεδιάσει αεροπειρατείες και τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη

Τη διαβεβαίωση ότι η Ρωσία είχε σχεδιάσει αεροπειρατείες και άλλες τρομοκρατικές ενέργειες τόσο ενάντια στην Πολωνία αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, υπογράμμισε ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ.

«Οι τελευταίες πληροφορίες μπορούν να επιβεβαιώσουν τη βασιμότητα των φόβων ότι η Ρωσία σχεδιάζει τρομοκρατικές ενέργειες στον αέρα, όχι μόνο κατά της Πολωνίας», όπως δήλωσε ο Τουσκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, την Τετάρτη (15/1), μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Βαρσοβία.

Δεν διευκρίνισε σε ποιες πράξεις αναφερόταν ούτε ανέλυσε το περιεχόμενο των πληροφοριών, αποκάλυψε, ωστόσο, ότι έχει τα αντίστοιχα στοιχείο στα χέρια του.

Russia was planning terrorist acts against airlines all over the world - Prime Minister of Poland Donald Tusk.



