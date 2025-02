Τουσκ: Η Ευρώπη χρειάζεται το δικό της σχέδιο για την ασφάλεια και την Ουκρανία

Την εκτίμησή του ότι Ευρώπη χρειάζεται το δικό της σχέδιο για την Ουκρανία και για τη δική της ασφάλεια, διαφορετικά το μέλλον της θα αποφασιστεί από άλλες δυνάμεις, εξέφρασε το Σάββατο (15/02) ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Συγκεκριμένα, ο Πολωνός πρωθυπουργός μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ τόνισε ότι: «Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως το δικό της σχέδιο δράσης όσον αφορά την Ουκρανία και την ασφάλειά μας, διαφορετικά άλλοι παγκόσμιοι παίκτες θα αποφασίσουν για το μέλλον μας. Όχι απαραίτητα προς το συμφέρον μας».

Πρόσθεσε δε ότι: «Αυτό το σχέδιο πρέπει να ετοιμαστεί τώρα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο».

H ανάρτηση του Ντόναλντ Τουσκ:

Europe urgently needs its own plan of action concerning Ukraine and our security, or else other global players will decide about our future. Not necessarily in line with our own interest. This plan must be prepared now. There’s no time to lose.