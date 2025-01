Τουσκ: «Ανησυχητικά» συνθήματα στη συγκέντρωση του AfD, λίγο πριν την επέτειο του Άουσβιτς

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ κατήγγειλε τα συνθήματα που ακούστηκαν το Σάββατο σε μια προεκλογική συγκέντρωση της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), παραμονές της 80ής επετείου από την απελευθέρωση του στρατοπέδου εξόντωσης Άουσβιτς-Μπιρκενάου.

Τα συνθήματα «έμοιαζαν όλα πολύ οικεία και ανησυχητικά. Ιδίως, λίγες ώρες πριν από την επέτειο της απελευθέρωσης του Άουσβιτς», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

The words we heard from the main actors of the AfD rally about “Great Germany” and “the need to forget German guilt for Nazi crimes” sounded all too familiar and ominous. Especially only hours before the anniversary of the liberation of Auschwitz.