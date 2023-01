Οργή Τουρκίας και κατά Δανίας: Νέο περιστατικό καύσης του Κορανίου

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον πρέσβη της Δανίας στην Άγκυρα, κατηγορώντας τη χώρα ότι επέτρεψε διαδήλωση που κατέληξε σε νέα καύση του Κορανίου.

#BREAKING Turkish Foreign Ministry summons Danish ambassador in Ankara over permission of burning Muslim holy book Quran on Friday pic.twitter.com/AC3ovcrTrP