Τουρκικά ΜΜΕ: Eκτός οι τροπολογίες με περιοριστικούς όρους για την πώληση F-16

Τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης, μεταξύ αυτών και το Anadolu ανακοίνωσαν ότι η Γερουσία των ΗΠΑ απέκλεισε τροπολογίες με όρους που περιορίζουν την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία, στο σχετικό νομοσχέδιο περί εθνικής άμυνας (NDAA).

Ανάμεσα στους όρους που προέβλεπε η τροπολογία του Αμερικανού Γερουσιαστή και Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ, τα F-16 δεν θα χρησιμοποιούνταν για υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά. Πριν από δέκα μέρες είχε κατατεθεί, από τον γερουσιαστή Κρις Βαν Χόλεν, δεύτερη τροπολογία που έθετε πρόσθετες προϋποθέσεις στην Τουρκία για την απόκτηση και την αναβάθμιση των μαχητικών F-16.

#BREAKING US Senate version of 2023 National Defense Authorization Act (NDAA) bill removes stipulations on sale of F-16s to Türkiye: Sources pic.twitter.com/FCjodJyfTG