Τουρκία: Ξύλο μεταξύ βουλευτών στην τουρκική Εθνοσυνέλευση

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η αίθουσα της Ολομέλειας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος.

Στο βήμα που βρισκόταν ο βουλευτής του φιλοκουρδικού Κόμματος Δημοκρατίας και Ισότητας των Λαών (DEM), Αλί Μποζάν, ο οποίος απευθυνόμενος στους βουλευτές του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) άρχισε να φωνάζει:

«Το AKP κλέβει συστηματικά τους εργαζόμενους, τους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους μέσω της Τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Δυστυχώς, οι φωνές των εργαζομένων και των συνταξιούχων δεν ακούγονται, αλλά θέλω να φωνάξω από εδώ εκ μέρους των πολιτών των οποίων οι μισθοί κλέβονται από τις τσέπες τους: Υπάρχει κλέφτης, υπάρχει κλέφτης, υπάρχει κλέφτης, υπάρχει κλέφτης! Το ΑΚΡ κλέβει, το ΑΚΡ κλέβει, το ΑΚΡ κλέβει»!

Στο σημείο αυτό κυβερνητικοί βουλευτές κινήθηκαν κατά του βουλευτή του DEM και ένας εξ αυτών άρπαξε τον Mποζάν από το σακάκι του και τον έριξε στο πάτωμα. Οι βουλευτές του κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) προσπάθησαν να αποτρέψουν τα επεισόδια, αλλά βουλευτές του AKP συνέχισαν να χτυπούν με γροθιές και κλωτσιές τον Μποζάν.

Η συνεδρίαση της Ολομέλειας διεκόπη για 40 λεπτά.

