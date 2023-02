Τουρκία – Συρία: Έξι νεκροί και περίπου 300 τραυματίες από τον σεισμό της Δευτέρας (vid)

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σεισμό που έπληξε τη μεθοριακή περιοχή της Τουρκίας και της Συρίας, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε την Τρίτη το CNN Turk, δύο εβδομάδες μετά τον μεγαλύτερο σεισμό που σκότωσε περισσότερους από 47.000 ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές ή κατέστρεψε εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια.

Ο σεισμός της Δευτέρας, αυτή τη φορά μεγέθους 6,4 βαθμών, είχε επίκεντρο κοντά στην Αντιόχεια και έγινε αισθητός στη Συρία, την Αίγυπτο και τον Λίβανο. Χτύπησε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Στο Σαμαντάγκ, όπου η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της χώρας AFAD είχε αναφέρει έναν νεκρό τη Δευτέρα, οι κάτοικοι δήλωσαν ότι περισσότερα κτίρια κατέρρευσαν, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της πόλης είχε ήδη εγκαταλείψει την πόλη μετά τους αρχικούς σεισμούς. Σωροί από συντρίμμια και πεταμένα έπιπλα βρίσκονταν στους σκοτεινούς, εγκαταλελειμμένους δρόμους.

