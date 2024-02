Τουρκία: Συνεχίζονται οι έρευνες για εννιά αγνοούμενους μετά την κατάρρευση χρυσωρυχείου (vid)

Οι ομάδες διάσωσης πάσχιζαν σήμερα να βρουν τους εννέα εργαζόμενους που έχουν παγιδευτεί κάτω από τη γη ύστερα από κατολίσθηση σε χρυσωρυχείο στη ανατολική Τουρκία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να λένε ότι τέσσερις άνθρωποι έχουν τεθεί υπό κράτηση καθώς ξεκίνησε έρευνα.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε χθες, Τρίτη, το απόγευμα στο Ιλίτς της επαρχίας Ερζιτζάν. Το κρατικό δίκτυο TRT Haber ανέφερε ότι ο διαχειριστής πεδίου του ορυχείου είναι μεταξύ αυτών που έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Η εταιρία εξόρυξης χρυσού SSR Mining ανέστειλε χθες την παραγωγή στο ορυχείο. Το περιστατικό οδήγησε σε πτώση άνω του 50% της μετοχής της εταιρίας στο χρηματιστήριο του Τορόντο.

