Τουρκία: Συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις για την προμήθεια Eurofighters από το Κατάρ και το Ομάν

Η Τουρκία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Κατάρ και το Ομάν για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, μετά τη συμφωνία που υπέγραψε με τη Βρετανία τη Δευτέρα για την αγορά 20 αεροσκαφών.

Η συμφωνία μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, Τουρκίας και Βρετανίας, αποσκοπεί στην εμβάθυνση των σχέσεών τους και στην ενίσχυση της τουρκικής αεροπορικής άμυνας. Η Άγκυρα δήλωσε ότι επιδιώκει επίσης την αγορά 24 επιπλέον αεροσκαφών, αν και ελαφρώς μεταχειρισμένων, από το Κατάρ και το Ομάν.

Ορισμένοι αναλυτές χαρακτήρισαν την συμφωνία, την οποία ο Βρετανός πρωθυπουργός Keir Starmer εκτίμησε σε 8 δισεκατομμύρια λίρες (10,7 δισεκατομμύρια δολάρια), ως ακριβή.

Σε ενημέρωση στην Άγκυρα, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας δήλωσε ότι η αξία της συμφωνίας, η οποία περιελάμβανε τα αεροσκάφη, τον εξοπλισμό για τα αεροσκάφη και διάφορα πυρομαχικά, ήταν 5,4 δισεκατομμύρια λίρες.

Ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ότι η συμφωνία περιλαμβάνει ένα πακέτο όπλων που περιλαμβάνει τους πυραύλους αέρος-αέρος MBDA Meteor και τους πυραύλους εδάφους-εδάφους Brimstone.

«Συνεχίζονται οι εργασίες για τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon που θα προμηθευτούμε από το Κατάρ και το Ομάν για να καλύψουμε τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας μας», δήλωσε το υπουργείο.